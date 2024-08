Iliad entra nella top five europea con 50 milioni di abbonati e un aumento dei ricavi del 10,3% nel primo semestre 2024

In Italia, l’operatore festeggia un boom di ricavi e utenti, superando i 11 milioni di clienti attivi nei primi sei mesi del 2024. L’azienda punta ora a raggiungere i 10 miliardi di ricavi entro la fine dell’anno

Iliad festeggia un’importante tappa nella sua crescita, con l’ingresso nella top five degli operatori telefonici in Europa grazie ai 50 milioni di abbonati (40 milioni mobile e 10 milioni linea fissa). Il colosso delle telecomunicazioni, guidato da Xavier Niel, ha annunciato i risultati del primo semestre 2024, confermando i risultati positivi già riportati nel primo trimestre. I ricavi sono cresciuti del 10,3%, raggiungendo 4,9 miliardi di euro, e la compagnia ha acquisito 1 milione e 380mila nuovi abbonati, di cui 621mila solo nel secondo trimestre. L’ebitda after lease è salito a 1,86 miliardi di euro (+13,2%) e l’utile netto è aumentato dell’8,6%, toccando i 251 milioni di euro, nonostante il contributo di componenti positive non ricorrenti e un maggiore carico fiscale abbiano parzialmente attenuato l’aumento. L’azienda punta ora a raggiungere i 10 miliardi di ricavi entro la fine dell’anno.

Performance in Italia: boom di ricavi e utenti nel primo semestre 2024

L’Italia si conferma un mercato chiave per l’operatore francese. Nel primo semestre del 2024, i ricavi in Italia sono aumentati dell’11,5%, toccando i 552 milioni di euro, con un incremento del 10,2% solo nel secondo trimestre, dove i ricavi sono stati pari a 280 milioni di euro. L’Ebita after lease è passato da 117 milioni a 147 milioni di euro, con una crescita del 25,6% , e il flusso netto di cassa è diventato positivo per 23 milioni di euro, rispetto a un valore negativo di 5 milioni l’anno scorso. Gli investimenti sono rimasti stabili a 124 milioni di euro.

Iliad continua a dominare il mercato mobile in Italia, segnando il venticinquesimo trimestre consecutivo di crescita netta degli utenti. A poco più di sei anni dal suo ingresso nel mercato italiano della telefonia, l’operatore francese ha superato la soglia di 11 milioni e 565 mila utenti attivi nei segmenti mobile e fisso, con un incremento di 279mila nuovi abbonati netti solo nel secondo trimestre. Inoltre, la compagnia ha acquisito 35mila nuovi clienti nella linea fissa, portando il totale a 280 mila e quasi raddoppiando la base clienti rispetto ai 149mila di giugno 2023. “Anno dopo anno, abbiamo dimostrato come Iliad contribuisca allo sviluppo del Paese. I dati attuali confermano che siamo sulla strada giusta”, ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia. Levi ha inoltre sottolineato che la crescita nel segmento fibra Ftth, con una quasi raddoppiata base clienti, rappresenta un segnale della crescente consapevolezza degli utenti in termini di qualità e trasparenza.

Iliad cresce anche in Francia e in Polonia

A livello di gruppo, risultati brillanti sono emersi anche in altri mercati: in Francia, i ricavi sono saliti del 9,6%, avvicinandosi ai 3,2 miliardi di euro, mentre in Polonia il fatturato è aumentato del 12%, raggiungendo 1,16 miliardi di euro.I margini sono in crescita anche in questi paesi, con un incremento dell’ebitda del 11,3% in Francia, a 1,23 miliardi di euro, e del 15% in Polonia, a 477 milioni di euro.