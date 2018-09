Il Sole 24 Ore, ribaltone: Tamburini direttore al posto di Gentili

Il cda presieduto da Edoardo Garrone ha sostituito il direttore del Sole 24 Ore Gentili – Fatale il calo delle copie vendute in edicola che ha ridotto i ricavi del gruppo – A Tamburini, fino a poche ore fa vicedirettore dell’Ansa, il compito di rilanciare il quotidiano della Confindustria – Gentili diventa direttore editoriale del gruppo

Non è bastata nemmeno l’intervista in esclusiva della scorsa settimana a Papa Francesco a salvare la poltrona del Direttore del Sole 24 ore, Guido Gentili, che traballava da tempo, come FIRSTonline aveva puntualmente segnalato. Oggi il consiglio d’amministrazione del giornale economico della Confindustria, presieduto da Edoardo Garrone, lo ha sostituito da subito chiamando alla direzione Fabio Tamburini, fino a poche ore fa vicedirettore dell’Ansa con delega per l’economia. Gentili diventa direttore editoriale del gruppo

A Gentili, che era stato richiamato a metà dell’anno scorso alla direzione del Sole 24 Ore al posto di Roberto Napoletano, su cui come su sei manager del Sole la Procura di Milano deve pronunciarsi ad horas sui reati ipotizzati di falso in bilancio e manipolazione del mercato, è stato fatale il calo delle copie vendute in edicola che ha fortemente abbassato i ricavi del gruppo mettendone nuovamente a repentaglio l’equilibrio dei conti. Nell’ultima rilevazione resa nota da Prima comunicazione qualche giorno fa e relativa alla diffusione totale (carta più digitale), il dato di luglio 2018 (169.712) è risultato in calo del 5,47% rispetto a quello di giugno 2018 (160.426). A livello annuale, rispetto a luglio 2017, il ribasso è del 3,9%. Prendendo in considerazione solo il quotidiano cartaceo, a luglio 2018 le vendite in edicola sono scese del 10,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, passando da 50.591 a 45.125.

Per Fabio Tamburini è un ritorno a casa. Già inviato di finanza del Sole nei primi anni Novanta e poi Direttore dell’agenzia Radiocor e di Radio 24, Tamburini è un giornalista economico di lungo corso che conosce perfettamente pregi e difetti del gruppo editoriale della Confindustria che proverà a rilanciare da subito.