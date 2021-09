Il nuovo iPhone 13 trascina Apple: fiammata o bolla?

L’attesa per l’Apple California Streaming è finita: la Mela svela i nuovi iPhone 13, iWatch e 5G. Molte le anticipazioni con balzo dei titoli al Nasdaq. Una corsa che solleva però molti dubbi

L’appuntamento è per le 19, ora italiana le 10 del mattino, quando sarà possibile seguire on line da Apple Park la presentazione dei nuovi modelli e dei nuovi servizi della Mela. Apple California Streaming è un evento tanto atteso quanto annunciato da una pioggia di anticipazioni sia sulle caratteristiche della nuova linea i Phone 13 più il Mini con una diagonale da 5,4 pollici. Per non parlare delle novità nel comparto iWatch: non manca, prezzo 399 dollari, la possibilità di misurare il livello di ossigeno nel sangue. Ma la vera novità è il debutto nel 5G accompagnato dal debutto della tecnologia Smart Data Mode: visto che il 5G consuma molto saranno le app a scegliere se necessitano del 5G oppure se possono farne a meno utilizzando una rete più lenta ma che impatta meno sulla batteria.

Tutto questo spiega, almeno in parte, la febbre della vigilia. Lunedì al Nasdaq il titolo della Mela ha messo a segno un rialzo del 6,4%, con un balzo della capitalizzazione di 128 miliardi di dollari, un primato già infranto negli scambi della notte a Tokyo e stamane in Europa dove il titolo è scambiato oltre i 127 dollari (+2,7%) in attesa che Tim Cook sollevi il sipario sull’ultima creatura di Apple. Tutto anticipato? Assolutamente no. La corsa del titolo solleva molti dubbi sulla natura del rialzo e delle caratteristiche del mercato. Vediamo perché.