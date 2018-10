Il Fondo Innovazione Sviluppo debutta con Marval

Il Fondo Innovazione Sviluppo acquisisce la maggioranza dell’azienda, con una quota vicina al 70 per cento del capitale, dal Fondo Mandarin – Nell’operazione entra anche il gruppo Hat – La famiglia Marchiando mantiene una quota di minoranza

Il Fondo Innovazione e Sviluppo, gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR (43% Cdp) ha completato l’ingresso nel capitale sociale di Marval, società fondata nel 1950 dalla famiglia Marchiando, attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per i motori di auto e per motori delle macchine utilizzate nell’ambito delle costruzioni e del movimento terra (il cosiddetto “heavy duty”). Nell’operazione è entrato anche Hat Orizzonte SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Hat presieduta da Nino Attanasio e guidata da Ignazio Castiglioni, con un impegno di 10 milioni. Insieme i due soci finanziari dovrebbero così acquisire il 69,5% dell’azienda.

Marval ha un fatturato di circa 75 milioni, impiega 477 dipendenti in quattro stabilimenti, di cui due in provincia di Torino, uno in Cina, attraverso la propria controllata al 100% Xi Mai, e uno nel Regno Unito, acquisito nel 2018.

Attraverso questa operazione, il fondo Innovazione e Sviluppo acquisisce una quota di maggioranza subentrando ai precedenti soci finanziari – il fondo di private equity Mandarin Capital Partners. La famiglia Marchiando manterrà una quota di minoranza.

“L’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento nel capitale di Marval rappresenta l’avvio di un’ulteriore fase di crescita della società – ha dichiarato Nicola Marchiando, amministratore delegato e socio di Marval”.

“Siamo molto soddisfatti di questo primo investimento – ha dichiarato Carlo Mammola, amministratore delegato di Fondo Italiano d’Investimento SGR – che rappresenta una perfetta esemplificazione della strategia del nostro fondo, focalizzata sulla creazione di campioni internazionali attraverso la realizzazione di processi di consolidamento che partano da un’azienda in grado di porsi come piattaforma per le aggregazione. Riteniamo che Marval possa rappresentare la piattaforma ideale per svolgere questo ruolo nell’ambito dei settori delle lavorazioni meccaniche di precisione e meccaniche in genere, valorizzando e rafforzando una filiera di eccellenza del nostro sistema produttivo”.