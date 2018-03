Il fondo Ardian cede sei impianti fotovoltaici a F2i

Ardian, società di investimento privata a livello mondiale, ha venduto sei impianti fotovoltaici al fondo F2i in Emilia, Puglia e Sicilia.

Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia la vendita, attraverso 3 New Srl, di cinque società operanti nel settore delle energie rinnovabili a F2i SGR, tramite F2i Energie Rinnovabili Srl. Le società cedute sono proprietarie di sei impianti fotovoltaici dislocati in Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, per una potenza installata complessiva di circa 51,5 MW. Ardian Infrastructure è stata assistita da Ashurst, per la parte legale e da EOS in qualità di advisor tecnico.

Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 67 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance.

Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di Ardian stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo. Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 490 dipendenti distribuiti tra le 13 sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo) in Nord-America (New York, San Francisco) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo). La società gestisce fondi per conto dei suoi 700 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.