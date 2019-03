Il digitale trasforma la sanità: verso una medicina personalizzata

Il convegno “The evolving role of the medical scientist in the digital era” realizzato e sostenuto dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera in collaborazione con Cariplo Factory analizza il modo in cui le nuove tecnologie digitali stanno cambiando la medicina

Le nuove tecnologie digitali al servizio della scienza e della medicina.

Dall’Intelligenza Artificiale ai Big Data, l’innovazione sta radicalmente modificando la scienza medica, determinando una vera e propria rivoluzione che dal 2011 ad oggi ha quintuplicato gli investimenti nell’industria sanitaria digitale.

Per cercare di approfondire ciò che sta accadendo, ma soprattutto gli sviluppi che potrebbero nascere nel prossimo futuro si è tenuto il convegno “The evolving role of the medical scientist in the digital era” – realizzato e sostenuto dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera in collaborazione con Cariplo Factory cui ha partecipato un panel di esperti del settore del calibro di Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Università Humanitas, Stefano Calciolari, professore associato dell’Università Bicocca, Arturo Chiti, professore in Diagnostic Imaging dell’Università Humanitas, Gioacchino Natoli, professore di Biochimica dell’Università Humanitas e Marco Blei avvocato esperto in temi legati alla privacy.

Secondo quanto emerso le nuove tecnologie riusciranno a favorire e a camminare in parallelo alle nuove tendenze della medicina che mette sempre più al centro l’uomo e non solo la malattia da curare.

“L’incontro fra nuove tecnologie e medicina sta generando un impatto straordinario sia a livello clinico (grazie alla possibilità, per esempio, di monitorare a distanza il paziente attraverso sensori), sia a livello di impatti economici sul sistema sanitario e di ricerca scientifica. Poter condividere con facilità e incrociare i dati di una determinata malattia raccolti dai pazienti in tutto il mondo, infatti, aiuta ad avere statistiche sempre più accurate sulla sua evoluzione e sulle misure da adottare per combatterla”, spiega la Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

La rivoluzione più importante negli ultimi vent’anni si è vista nel mondo della ricerca biomedica, una scienza che ha subito cambiamenti radicali, influenzando biologia e medicina, ma anche genomica e le tecnologie ad essa correlate come il sequenziamento del DNA e l’editing genetico, che costituiscono la principale innovazione in questo senso e guidano la transizione verso la medicina personalizzata.

Focalizzata sul paziente la medicina personalizzata contribuirà a migliorare la prevenzione, la diagnosi e le cure, favorendo grazie alle nuove tecnologie quali social, mobile, analytics e cloud, il passaggio da un sistema sanitario centralizzato (ospedali) a un sistema diffuso a livello di comunità (luogo di lavoro, ambiente familiare).