Idrogeno: Snam compra il 33% di De Nora

L’operazione è stata concordata sulla base di una valutazione di circa 1,2 miliardi per il 100% del capitale sociale – Il perfezionamento è atteso entro la fine del primo trimestre del 2021

Snam ha siglato un’intesa con i fondi gestiti da Blackstone Tactical Opportunities per acquisire una “quota strategica” pari a circa il 33% di Industrie De Nora, operatore su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque. L’operazione è stata concordata sulla base di una valutazione di circa 1,2 miliardi per il 100% del capitale sociale. Lo annuncia Snam in una nota, precisando che realizzerà l’acquisizione con fondi propri e che il perfezionamento è previsto entro il primo trimestre del 2021.

De Nora “ha rilevanti prospettive di crescita – si legge nella nota – grazie all’esposizione a due mega-trend della transizione energetica, in particolare la produzione di idrogeno verde e il trattamento delle acque. Per quanto riguarda l’idrogeno, la forza di De Nora deriva dalla leadership nella produzione di elettrodi per applicazioni industriali elettrochimiche”.

L’acquisizione permette a Snam di “accrescere il proprio posizionamento tecnologico – prosegue la nota – per essere sempre più competitiva nei nuovi progetti per lo sviluppo dell’idrogeno”.

De Nora, controllata da Federico De Nora, produce ricavi per oltre 500 milioni l’anno (il 60% negli elettrodi e il 40% nel trattamento acque), con un ebitda atteso a circa 90 milioni nel 2020 e in crescita media (Cagr) dell’8% negli ultimi tre anni. Snam potrà nominare tre consiglieri d’amministrazione di De Nora e sarà presente nei nuovi comitati tecnico e strategico della società.

De Nora ha un “posizionamento ideale per diventare nel medio termine un’azienda quotata internazionale e fortemente tecnologica e rappresenta un potenziale primo asset per una nuova piattaforma di investimento nella transizione energetica – commenta l’ad di Snam, Marco Alverà – La partnership è un’opportunità unica per rafforzare il ruolo di Snam nella transizione energetica. La partnership con De Nora ci permetterà di essere leader nello sviluppo dell’idrogeno verde, che sta diventando un elemento chiave della decarbonizzazione in Italia, in Europa e in molti paesi del mondo. Grazie a questa operazione e alla nuova piattaforma di energy innovation, potremo accrescere la nostra esposizione a nuove tecnologie green rimanendo focalizzati sul nostro core business, dando un contributo al raggiungimento degli obiettivi globali di zero emissioni nette”.

A metà mattina, il titolo in Borsa di Snam guadagna lo 0,5%, a 4,611 euro.