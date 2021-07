Ice, Unioncamere e Assocamerestero: spinta all’export delle imprese

L’intesa punta a individuare nuove linee di attività per far crescere e consolidare la presenza delle imprese italiane nel mondo

Agenzia Ice, Unioncamere e Assocamerestero hanno sottoscritto una nuova collaborazione volta a supportare l’internazionalizzazione delle imprese.

Nel quadro del Patto per l’export, il documento strategico per l’internazionalizzazione del ministero degli Esteri, i tre presidenti, Carlo Ferro, Carlo Sangalli e Gian Domenico Auricchio, hanno siglato una intesa che punta a individuare nuove linee di attività per far crescere e consolidare la presenza delle imprese italiane nel mondo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai settori più colpiti dalla crisi economica.

In base a quanto previsto dall’intesa, nelle attività che verranno sviluppate sarà coinvolta l’Agenzia nazionale Promos Italia, braccio operativo del sistema camerale italiano, insieme alle altre strutture specializzate del sistema camerale. Allo scopo di ampliare la platea delle imprese beneficiarie inoltre, le tre associazioni intendono integrare le iniziative, i programmi e i progetti dell’Agenzia Ice con le attività svolte dal sistema camerale in Italia e all’estero, sostenendo la realizzazione di attività congiunte sia nel campo della promozione, sia per la diffusione a livello aziendale delle iniziative della stessa ICE, sia all’interno dei programmi di promozione dell’attrattività dei territori, facendo leva in particolar modo sull’utilizzo delle tecnologie digitali e sulle potenzialità del web per lo sviluppo dei processi aziendali transnazionali.

“Avevamo da tempo già avviato un approccio di sistema e di collaborazione con gli attori dedicati all’internazionalizzazione delle imprese – ha ricordato il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro – questo accordo con le Camere di Commercio, sia in Italia che all’estero, libera un potenziale sinergico molto elevato. In un momento in cui la pandemia richiede di fare di più per le imprese e i territori su cui insistono, uniamo le forze per aumentare il numero delle imprese esportatrici e rendere più strutturale la presenza all’estero delle PMI che esportano saltuariamente”.

“Nel momento in cui il nostro Paese sta ripartendo dopo le tante difficoltà di questa pandemia, è fondamentale che le imprese italiane abbiano a disposizione una rete di supporto coesa e strutturata”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli. “È quello che ci proponiamo rinnovando una collaborazione con l’Agenzia Ice in atto da anni, che contribuirà a favorire una presenza più estesa, meno episodica e più strutturale delle nostre imprese sui mercati esteri, obiettivo che il sistema camerale italiano persegue da tempo”.

“Con questo accordo, le 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero mettono a disposizione la propria expertise, frutto sia dell’appartenenza alle business communities locali, sia di una consolidata esperienza di mercato a sostegno dello sviluppo delle PMI italiane e dei nostri territori”, afferma il presidente di Assocamerestero, Gian Domenico Auricchio.