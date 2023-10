Iccrea vende il 51% di Bcc Vita a Bnp Paribas Cardiff con possibilità di arrivare al 70%

Il 51% di Bcc Vita sarebbe stimato in oltre 150 milioni di euro, ma l’acquisto di un ulteriore 19% potrebbe portare l’esborso finale a oltre 200 milioni. Contemplato inoltre un meccanismo di earn-out sui target di raccolta

Il Gruppo Bnp Paribas Cardiff sta per chiudere la trattativa per l’acquisto del 51% di Bcc Vita, il comparto vita delle banche cooperative, con la possibilità di salire al 70% nel caso vengano raggiunti buoni obiettivi di raccolta netta.

Contestualmente, scrive il Corriere, l’accordo distributivo potrebbe essere esteso da 5 a 15 anni. Il 51% di Bcc Vita sarebbe stimato in oltre 150 milioni di euro, ma l’acquisto di un ulteriore 19% potrebbe portare l’esborso finale a oltre 200 milioni. Contemplato inoltre un meccanismo di earn-out sui target di raccolta.

Continua quindi il risiko assicurativo dopo la vendita di Tua Assicurazioni ai tedeschi di Allianz da parte di Generali la scorsa settimana, mentre a settembre il gruppo Bcc Iccrea aveva trasferito il 51% di Bcc Assicurazioni ad Assimoco, il cui azionista di riferimento sono i tedeschi di R+V. La trattativa è stata curata da Kpmg, Kitra, Legance, iCONS.

Potenziamento del settore della bancassurance

La partnership commerciale annunciata oggi consentirà di potenziare e uniformare l’offerta dei 117 istituti aderenti al gruppo Bcc Iccrea sul fronte della bancassurance. La produzione del ramo danni l’anno scorso è cresciuta del 17% a quasi 200 milioni di premi realizzati, contro i 170 del 2021, mentre per il ramo vita, grazie anche alle sinergie con la struttura di Iccrea dedicata al wealth management, è lievitata del 5% (+200 milioni di euro di stock rispetto al 2021).

Iccrea è il secondo gruppo bancario della Penisola con i suoi 2.500 sportelli e il quarto per attivi (168,2 miliardi di euro a giugno). Bnp Paribas non fa mistero di voler crescere nel settore assicurativo e dei pagamenti e lo shopping italiano è stato finanziato grazie ai 16 miliardi incassati dalla vendita dell’americana Bank of the West, una cifra divisa tra buyback e investimenti per M&A in Europa.