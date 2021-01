I mercati scommettono su Biden, l’Italia fa i conti con la crisi

Il giorno dopo la crisi di Governo, lo spread sale e la Borse scende anche se di poco mentre Wall Street spetta con fiducia la presentazione del piano Biden di sostegno all’economia.

Chiusura positiva per le Borse europee, con Piazza Affari in controtendenza, -0,47%, mentre in Italia tiene banco la crisi politica. Oggi sale anche lo spread, pur restando a livelli molto bassi: il differenziale di rendimento con il Bund decennale tedesco sale a 119 punti base (+6,2%) e il tasso del Btp si porta a +0,61%.

Si tratta forse di un modesto segnale di preoccupazione da parte dei mercati, dopo le dimissioni, ieri sera, delle due ministre di Italia Viva e la nuova salita al Colle oggi di Giuseppe Conte. Il premier si è recato a metà pomeriggio al Quirinale per aggiornare il Presidente della Repubblica sulla situazione e assumere le deleghe delle dimissionarie, ma anche per manifestare l’intenzione di cercare un chiarimento in aula. Di tali intenti il presidente Sergio Mattarella “ha preso atto”.

Sempre dal fronte politico è di oggi la notizia che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato nel Principato di Monaco per problemi cardiaci. Un evento che ha spinto le speculazioni sul titolo Mediaset (+2,81%). Sul listino principale brilla invece Fca (+2,9%), nella sua penultima seduta con questo nome.

Il clima della giornata è stato variabile, ma alla fine sereno, nel resto d’Europa: Francoforte, a pochi minuti dalla chiusura, segna +0,4%, dopo aver registrato ieri un record di 1.244 morti da Covid. Secondo l’istituto di statistica Destatis il pil nel 2020 registrerà un calo del 5%, in linea con le attese e meno grave del -5,9% della crisi economico-finanziaria del 2009. Parigi sale dello 0,33%; Madrid +0,12%. Tonica Londra, +0,83%.

Oltreoceano Wall Street si muove intonata in attesa che il presidente eletto Joe Biden sveli i dettagli del suo piano di aiuti anticrisi, che, secondo fonti stampa, potrebbe valere circa 2.000 miliardi di dollari. Deludono però i dati sul lavoro le richieste di disoccupazione salite ai massimi da agosto nella settimana terminata il 9 di gennaio: +181mila, per un totale di 965.000, contro stime per un rialzo a 800mila. Ci si avvicina inoltre con una certa preoccupazione al giuramento di Biden, il 20 di gennaio, mentre ieri Donald Trump è diventato il primo presidente statunitense messo in stato d’accusa due volte; a favore dell’impeachment, oltre ai democratici, hanno votato dieci deputati repubblicani.

Ora la partita si sposterà al Senato, ma quando Trump non sarà già più presidente. Per quanto riguarda i diversi titoli, BlackRock, è in calo, dopo aver chiuso ieri la sesta seduta consecutiva in rialzo grazie ai numeri del quarto trimestre 2020 sopra le stime, con utile in crescita del 19%. Bene Johnson & Johnson, con il suo vaccino che sarebbe sicuro e genererebbe una risposta immunitaria promettente grazie a una sole dose.

Sul mercato valutario l’euro-dollaro è poco mosso, 1,215. Il biglietto verde si mantiene sopra i minimi da tre anni contro un panel di valute, mentre le aspettative di stimolo fiscale da parte di Biden fanno salire i rendimenti dei governativi Usa. Il tasso del Treasury decennale è salito proprio uando la ‘Cnn’ ha riportato che lo stimolo varrà intorno ai 2.000 miliardi di dollari, puntellando ulteriormente il dollaro e indebolendo l’oro.

Al momento il contratto febbraio 2021 del prezioso metallo scambia in calo dello 0,36% a 1848,25 dollari l’oncia. Una certa debolezza permea il petrolio, con il future Brent marzo 2021 a 55,70 dollari al barile (-0,64%), a seguito del fatto che l’Opec ritiene che la domanda globale di petrolio rimarrà contenuta nel primo trimestre del 2021 a causa degli effetti economici della pandemia.

In Piazza Affari la seduta è stata particolarmente favorevole alla galassia Agnelli. Fiat è regina del listino, con lo stacco del dividendo da 1,84 euro (oggi e domani). La società ha precisato che sebbene la cedola verrà pagata il 29 gennaio, quando esisterà Stellantis, la societa’ nata dalla fusione tra Fca e Psa Peugeot, spetterà solamente agli azionisti di Fca, che avranno così un rendimento superiore al 12%. In scia Exor +1,19%, ma è in evidenza anche Cnh +0,85%. Si ferma ia box invece Ferrari, -0,03%.

Nel resto del listino gli acquisti premiano Tenaris +0,88%, Telecom +0,77% e Leonardo +0,75%. Le prese di beneficio pesano invece su Hera -2,28% e Azimut -1,77%, dopo il rally della vigilia. Deboli le banche, con Bper -1,58% e Unicredit -1,41%. Fuori dal paniere principale Unieuro si apprezza del 3,72%%, dopo l’annuncio di ricavi in crescita del 7,4% a 1,9 miliardi nei primi nove mesi dell’esercizio 2020/21, grazie all’andamento positivo di tutte le categorie merceologiche. Mediobanca Securities conferma la raccomandazione ‘Outperform’ sul titolo e porta il prezzo obiettivo a 17,2 euro (dai 14,8 euro precedenti) sulla base delle sue nuove stime 2021-2023.