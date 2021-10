I gioielli della granduchessa Maria Pavlova in asta da Sotheby’s

Si terrà il prossimo 10 novembre a Ginevra da Sothebys, l’asta di gioielli indossati da Maria Pavolva

Nel ricordare la vendita dedicata di Gioielli Nobili a Ginevra nel 2007, Sotheby’s aveva offerto gioielli della leggendaria collezione di The Royal Jewels of the Bourbon Parma Family, la Duchessa di Windsor, i gioielli storici dei Principi von Thurn und Taxis, Doria Pamphilj e da i tesori glamour di Daisy Fellowes e la superba von Donnersmarck Tiara.

Adornati gli eleganti abiti da sera di regine e illustri signore nello splendore di dimore, palazzi e castelli, questi gioielli hanno una storia da raccontare, riflettono uno stile di vita e incapsulano un’epoca passata. Tra i gioielli nobili di questa stagione c’è un pezzo della collezione di Sua Altezza la Granduchessa Maria Pavlovna, che ha una storia unica nata dai disordini romani. I gioielli di Maria Pavlovna sono stati raccolti segretamente dal Palazzo Vladimir a San Pietroburgo e conservati in una cassaforte. I gioielli sono stati quindi smontati, piegati i pezzi in vecchi giornali, pronti per essere portati di nascosto da San Pietroburgo diretti a Londra.





Ruby and diamond bracelet, 1950s

La Granduchessa Vladimir aveva affidato i suoi gioielli ad Albert Henry Stopford, un antiquario britannico e mercante d’arte specializzato in gioielli Fabergé e Cartier e un corriere diplomatico per portare segretamente la sua collezione in sicurezza a Londra. Durante la guerra il modo più sicuro da Pietrogrado all’Inghilterra o alla Francia era in treno prima a nord attraverso la Finlandia, che a quel tempo era in mani russe, e quindi in Svezia e poi a Bergen o Arendal in Norvegia. Poiché gli U-Boot tedeschi pattugliavano il Mare del Nord e le acque costiere venivano estratte, il viaggio dalla Svezia meridionale a Newcastle o in Scozia fu scelto come il viaggio più breve e sicuro per il piroscafo. La realtà di questi pericoli è ricordata nel diario di Stopford del 14 gennaio 1916 “Non male una traversata. Mentre ci avvicinavamo ad Arendal, in Norvegia ci siamo quasi imbattuti in una mina. L’improvvisa virata del piroscafo ci fece cadere tutti dai sedili. Lungo tutta la costa meridionale della Norvegia, dove ci sono molte correnti, le mine sciolte vengono costantemente lavate”.

Diamond tiara, circa 1880

Stopford lasciò Pietrogrado il 26 settembre 1917 portando con sé la favolosa collezione di gioielli di Maria Pavlovna, tra cui la sensazionale spilla e orecchini di zaffiro, per intraprendere quello che doveva essere un viaggio di dieci giorni molto ansioso. Al suo arrivo in Inghilterra, Albert Stopford mise i gioielli in una cassetta di sicurezza in una banca di Londra dove rimasero per due anni, nel frattempo Maria Pavlovna aveva raggiunto l’Europa.