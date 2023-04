Hermès: crescono le vendite nel primo trimestre oltre le attese. Il titolo sorpassa l’intero listino

La maison francese, nonostante abbia alzato i prezzi del 7%, ha visto un boom di vendite in tutto il mondo, soprattutto in Cina.

Le vendite di Hermès, la maison che produttrice le celebri borse Birkin, sono aumentate del 23% nel primo trimestre, superando le aspettative del mercato, grazie all’acquisto di abbigliamento e accessori di lusso da parte di clienti facoltosi in Cina e in Europa, nonostante la casa francese abbia anche aumentato i prezzi più del consueto.

Le vendite dei primi tre mesi sono state pari a 3,38 miliardi di euro, dice la società. L’aumento del 23%, a tassi di cambio costanti, ha battuto il consensus degli analisti, mediamente del 16% da Visible Alpha che prevedeva una crescita del 15% agli analisti della BofA-Bank of America prevedono un aumento del 17%.

Hermes ha aumentato i prezzi di circa il 7% all’inizio dell’anno, un tasso più elevato rispetto al consueto aumento annuale del 2-3%.

Il titolo Hermès guadagna più del Cac40

Il titolo Hermes quotato sulla piazza di Parigi sta registrando un guadagno dell’1,18% a 1.968 euro. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 (+0,17%). Dal punto di vista dell’analisi tecnicA, Hermes è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.981 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.951,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 2.010,6.

Ottime vendite Hermès in Cina

Il Direttore Finanziario di Hermès, Eric du Halgouet, ha dichiarato che l’ottimo andamento del quarto trimestre 2022 si è confermato anche nei primi mesi del 2023 in Cina, con un traffico di clientela solido e persino leggermente superiore. La società ha sottolineato che le vendite durante il Capodanno cinese sono state molto positive.

“Il primo trimestre del 2023 è in linea con i buoni risultati del 2022 e riflette il successo riscosso dalle nostre collezioni in tutto il mondo, grazie alla fedeltà dei nostri clienti. Siamo orgogliosi di rafforzare le nostre capacità produttive e di consolidare il nostro modello artigianale”, afferma Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès.

Le borse Hermès vanno letteralmente a ruba: furto a New York per oltre 240.000 dollari

Tre uomini hanno rubato ieri otto borse del marchio di lusso Hermès dal valore complessivo di oltre 240 mila dollari (poco meno di 219 mila euro) a New York. Il colpo è stato interamente registrato da una telecamera di sorveglianza: uno dei ladri sfonda la vetrina di una casa d’asta di Park Avenue con un martello e in breve tempo recupera la refurtiva. La polizia di New York ha diffuso il video per chiedere aiuto alla cittadinanza nell’identificazione dei tre responsabili.

Le vendite di Hermès, particolarmente dinamiche in tutte le aree geografiche e in tutte le linee di business, giungono all’indomani di risultati superiori alle previsioni del mercato, annunciate da LVMH, il più grande gruppo di lusso al mondo, proprietario di marchi come Louis Vuitton, Dior e Tiffany.