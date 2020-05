Hera Luce si rafforza in Lombardia: contratto con Adro

La controllata di Hera ha firmato un contratto ventennale con il comune della Franciacorta per la gestione dell’illuminazione pubblica

Hera Luce, controllata del gruppo Hera ha firmato un contratto ventennale per la gestione dell’Illuminazione pubblica con il comune di Adro, In Franciacorta. Con questo accordo la multiutility bolognese rafforza la sua presenza in Lombardia. Ad oggi infatti, Hera Luce gestisce 540mila punti luce in 180 comuni italiani, 30 dei quali si trovano proprio in Lombardia.

Tornando al contratto, l’intesa prevede che, in collaborazione con il Comune, la società realizzi un progetto di restyling ed efficientamento del servizio, aumentandone la sicurezza e contenendo in modo significativo i consumi energetici.

“Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica – spiega Hera in una nota – la prevista riqualificazione degli impianti nel territorio del comune porterà all’ottimizzazione e all’efficientamento complessivo di oltre 1.500 punti luce”, mentre le opere di messa a norma e in sicurezza degli impianti prevedono la sostituzione di 20 km di linea elettrica e la messa a norma di 22 quadri elettrici. I lavori dovrebbero durare circa un anno.

“Il Palazzo Comunale sarà oggetto di un particolare intervento di illuminazione per metterne in risalto l’architettura. Saranno posizionati anche cinque nuovi punti luce nella strada antistante al Palazzo, via Tulio Dandolo, e saranno installate 16 nuove videocamere e 6 varchi d’accesso con telelettura delle targhe”, continua Hera.

Grazie a questo progetto, si raggiungerà un risparmio energetico medio annuo del 65% rispetto allo stato attuale, pari a oltre 96 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a circa 204 tonnellate/anno.