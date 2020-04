Hera-Amadori: accordo per impianto a energia pulita

Le società hanno raggiunto un accordo per costruire un nuovo impianto che fornirà energia pulita allo stabilimento Avi.Coop di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena

Hera ha siglato un’intesa con Avi.Coop, che fa parte del sistema Amadori, per costruire un nuovo impianto di cogenerazione. Lo annuncia la multiutility bolognese in una nota, precisando che l’obiettivo dell’opera è fornire energia pulita a uno stabilimento della cooperativa in fase di ampliamento: quello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena.

Nel dettaglio, l’accordo quadro è stato sottoscritto da una controllata della utility emiliana, ossia Hera Servizi Energia, che ha già realizzato oltre 30 impianti di produzione in servizio energia.

L’impianto di cogenerazione che servirà la fabbrica di Santa Sofia garantirà “un risparmio di energia primaria di circa il 15% e un alto rendimento globale in termini di conversione di energia del 75% – si legge ancora nella nota di Hera – Anche questo impianto sarà gestito secondo logiche di ottimizzazione ed efficienza, il tutto con l’ausilio di un sistema di telegestione e telecontrollo (h24) e pronto intervento”.

A regime, il polo tecnologico–energetico di Santa Sofia eviterà ogni anno il consumo di circa 800 tonnellate equivalenti di petrolio e l’emissione di circa 1.350 tonnellate di CO2, pari all’assorbimento di un anno di un bosco di 226 ettari. Un beneficio ambientale quantificabile anche in oltre 1.320 automobili a gasolio in meno in circolazione.

“Come energy service company, operiamo a supporto di clienti industriali, condomini e pubbliche amministrazioni – commenta Giorgio Golinelli, amministratore delegato di Hera Servizi Energia – Siamo lieti del buon esito dell’accordo con Amadori che ci permette di aggiungere eccellenza ad eccellenza, adeguando il profilo energetico dello stabilimento al valore assoluto del prodotto che lì viene realizzato”.

Mauro Masini, direttore centrale operations del Gruppo Amadori, ha aggiunto: “Siamo felici di continuare la collaborazione col Gruppo Hera: questo impianto di cogenerazione a Santa Sofia si inserisce all’interno di un importante piano di sviluppo dedicato a questo sito produttivo e logistico, per renderlo sempre più innovativo sotto l’aspetto industriale e, allo stesso tempo, sempre più efficiente sotto l’aspetto ambientale”.