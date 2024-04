Hera ai primi posti per qualità del servizio idrico nella classifica Arera

La multiutility si conferma tra gli operatori italiani di eccellenza, aggiudicandosi il primo e il terzo posizionamento, con riferimento a tutti i macro-indicatori

Hera premiata dall’Arera tra gli operatori di eccellenza nella qualità del servizio idrico integrato italiano, con riferimento al biennio 2020-21: la multiutility risulta, infatti, ai primi posti a livello nazionale.

In particolare, considerando tutti i macro-indicatori previsti dall’Autorità, il gruppo Hera si è aggiudicato il primo e il terzo posto nella classifica generale dei gestori italiani.

La cerimonia ufficiale si è svolta lunedì 22 aprile, presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Fi), nell’ambito della conferenza “Resilienza idrica e investimenti in Europa”, organizzata da Arera con Wareg-European Water Regulators, l’associazione che riunisce i regolatori europei dell’acqua e dei rifiuti.

3 posizioni tra le prime 6 sono occupate da gestioni Hera in Emilia-Romagna

In evidenza i risultati raggiunti dal gruppo Hera per le gestioni del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna. Per il 2020 e il 2021, infatti, nella classifica generale dei gestori italiani che considera tutti e sei gli indicatori, tra le prime 6 posizioni di eccellenza 3 sono relative a territori serviti da Hera: primo posto all’ambito territoriale di Modena, terzo posto per Ferrara e sesto per Bologna. In particolare, tra i macro-indicatori in cui il servizio della multiutility eccelle maggiormente rientrano la riduzione delle perdite idriche, la qualità dell’acqua potabile e l’adeguatezza del sistema fognario.

“Queste valutazioni testimoniano il continuo lavoro svolto per garantire ai propri utenti e ai territori in cui opera i migliori e più efficienti livelli di servizio, possibili solo investendo importanti risorse”, commenta la società in una nota.