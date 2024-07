Hera, AcegasApsAmga festeggia il decimo anniversario dell’integrazione nel gruppo bolognese

In 10 anni, l’azienda ha investito oltre 730 milioni di euro nel Triveneto e ha visto una crescita significativa dei ricavi e del margine operativo lordo

AcegasApsAmga ha festeggiato a Udine il decimo anniversario della sua integrazione nel Gruppo Hera. Questo evento ha offerto l’occasione per valutare i risultati ottenuti dalla multiutility in questi anni e per discutere le sfide future. Presenti all’evento erano rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo industriale e dei lavoratori, i quali hanno contribuito a tracciare un bilancio dell’operazione e delle sue implicazioni per il Nord Est.

L’Integrazione e i risultati economici

Nel 2014, la fusione di Amga Udine nel Gruppo Hera ha dato vita alla più grande multiutility del Triveneto. In questo decennio, AcegasApsAmga ha investito oltre 730 milioni di euro nel territorio del Triveneto, con circa 105 milioni destinati specificamente ai territori di Udine e Gorizia. I ricavi dell’azienda sono aumentati significativamente, passando da 365 milioni di euro nel 2015 a 1.640 milioni nel 2023. Anche il margine operativo lordo ha visto una crescita, salendo da 129 milioni a 229 milioni di euro nello stesso periodo.

La modernizzazione delle reti, la sostituzione dei contatori e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sono tra le principali aree di intervento. Un risultato notevole è l’aggiudicazione della gara per la distribuzione del gas nell’Ambito Territoriale Minimo (Atem) Udine 2, che comprende 18 comuni e oltre 90mila utenze. Questo contratto garantirà la gestione del servizio per i prossimi 12 anni.

L’integrazione di Amga nella multiutility bolognese ha comportato anche il trasferimento delle attività di vendita alla controllata Hera Comm, che ha poi integrato i servizi in EstEnergy. Quest’ultima è diventata il principale operatore di vendita di energia del Nord Est, grazie all’acquisizione di aziende di vendita del gruppo veneto Ascopiave. Inoltre, dal 1° luglio 2024, Hera gestirà anche il Servizio elettrico a Tutele Graduali, che si inserisce nel nuovo regime transitorio previsto per accompagnare i clienti verso il mercato libero.