Healthy food, De’ Longhi compra Capital Brands

L’azienda americana ha sede a Los Angeles: la sua acquisizione è una grande opportunità per il gruppo De’ Longhi che pagherà 421 milioni di dollari per rilevarne il 100%

A seguito del completamento dell’iter autorizzativo da parte degli organi competenti (in particolare gli Organi Antitrust) e del soddisfacimento delle condizioni sospensive, il Gruppo De’ Longhi ha finalizzato il contratto stipulato con alcune società affiliate società del fondo di investimento Center Lane Partners per rilevare Capital Brands Holdings Inc., dando così piena attuazione agli accordi preliminari siglati il 23 novembre, richiamati in un comunicato stampa diffuso sul stessa data.

Capital Brands, fondata nel 2003 e con sede a Los Angeles, California, sviluppa e vende elettrodomestici con particolare attenzione alla nutrizione per il benessere alle famiglie in oltre 100 mercati in tutto il mondo con i marchi Nutribullet e Magic Bullet. L’azienda americana ha creato con successo il segmento dei frullatori personali, all’interno della più ampia categoria dei frullatori, diventando il leader di categoria in Nord America e in altri mercati globali chiave come Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Capital Brands prevede ricavi netti di circa 290 milioni di dollari per il 2020, in anticipo rispetto alle vendite dello scorso anno. Con questa transazione, gli Stati Uniti diventano il mercato più grande per il Gruppo De ’Longhi, con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari. Il prezzo pagabile per il valore totale di Capital Brands, su base “senza contanti e senza debiti”, è di 421 milioni di dollari, pari a un multiplo dell’EBITDA rettificato previsto per il 2020 di poco superiore a 8 volte.

Il corrispettivo della transazione sarà pagato attingendo alle riserve di liquidità esistenti del Gruppo De ’Longhi. In particolare, l’indebitamento finanziario verso istituti di credito terzi, il cui valore è compreso nell’Enterprise Value, sarà integralmente rimborsato da De ’Longhi. La transazione dovrebbe essere accrescitiva per De ’Longhi dal prossimo anno.