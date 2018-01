Harley Davidson: arriva la moto elettrica per ritrovare lo sprint

Il suo suono viene addirittura paragonato alla musica dei grandi classici. Un rombo potente, fiero, talmente personale e identificativo da essere addirittura un marchio registrato e irreplicabile. Caratteristiche che presto potrebbero finire nel dimenticatoio mandando nella più totale disperazione i fan più accaniti, per i quali le Harley Davidson non sono solo moto, sono oggetti di culto. A quattro anni dalla presentazione del prototipo a zero emissioni LiveWire, la celeberrima casa di Milwaukee ha infatti annunciato l’arrivo della prima Harley Davidson elettrica, fornendo addirittura la data indicativa del debutto: “Fra appena 18 mesi saremo sul mercato con una moto elettrica”. Silenziosissima, ecofriendly, leggerissima. Esattamente il contrario di una “normale Harley” insomma di cui però manterrà una delle principali caratteristiche: la potenza. Avrà un’autonomia di 160 km e potrà scattare da 0 a 100 in 4 secondi. Lo scopo della casa motociclistica è duplice: da un lato battere la concorrenza sul tempo allo scopo di diventare leader mondiali nell’elettrificazione delle motociclette, dall’altro risollevare le vendite che ormai da tempo hanno registrato un calo sempre più consistente. In base alla trimestrale pubblicata il 30 gennaio, il ribasso proseguirà anche nel 2018, con 236.000 moto consegnate a livello globale, contro le 241.498 del 2017. L’anno scorso il fatturato generato dalle moto è sceso del 6,8% a 4,92 miliardi. Numeri che hanno costretto Harley Davidson a chiudere la fabbrica di Kansas City, lasciando a casa 800 persone e che sono stati mal digeriti dagli investitori di Wall Street che nella seduta di ieri hanno messo in atto un vero è proprio sell off portando il titolo a perdere l’8,4% con una capitalizzazione di mercato scesa a 8,45 miliardi di dollari. La “rinascita” secondo i vertici di Harley Davidson passa dunque per l’elettricità, sperando che il popolo del “Live to ride e ride to live”, già sollevatosi contro la novità, se ne faccia una ragione.