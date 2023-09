Guida alla finanza online dal 7 ottobre a cura di FIRSTonline e Ref Ricerche in collaborazione con Allianz Bank

FIRSTonline e Ref Ricerche in collaborazione con Allianz Bank lanciano dal 7 ottobre una nuova iniziativa di educazione e formazione finanziaria e previdenziale sul web

Sabato 7 ottobre debutterà Guida alla finanza, una nuova iniziativa online di educazione e formazione finanziaria e assicurativa lanciata da FIRSTonline.info, sito indipendente e integralmente digitale di economia e finanza fondato da Ernesto Auci e Franco Locatelli. La Guida è realizzata da Ref Ricerche società di consulenza e analisi economica presieduta da Angelo Baglioni, con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors, ed è curata dallo stesso Angelo Baglioni, da Fedele De Novellis e da Luca Paolazzi che elaboreranno e coordineranno i testi di uno staff di esperti. La GUIDA sarà liberamente disponibile sul sito di FIRSTonline.info e per la rete dei consulenti finanziari di Allianz Bank, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia guidata dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa.

Di cosa si occuperà la Guida alla finanza?

La Borsa, le obbligazioni, i fondi di investimento, gli ETF, i fondi pensione, i tassi di interesse, le valute, le materie prime, l’immobiliare, le criptovalute e tanto altro: la Guida alla finanza esplorerà tutto il complesso mondo della finanza, del risparmio, della previdenza e degli investimenti e ne spiegherà i segreti in modo semplice, chiaro ma tecnicamente ineccepibile. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di risparmiatori, investitori, consulenti finanziari, studenti, giornalisti e di chiunque sia interessato a capire il complesso mondo della finanza uno strumento utile di educazione e di formazione finanziaria e previdenziale.

Quando uscirà la Guida alla finanza?

L’opera avrà una periodicità quindicinale e ogni puntata, che sarà monografica, sarà pubblicata su FIRSTonline.info di sabato per due volte al mese e rilanciata sui canali istituzionali e social di Allianz Bank FA. In tutto la Guida alla finanza sarà composta da 24 puntate online e le uscite avverranno, quindi, nell’arco di un intero anno.

“L’educazione economico-finanziaria – ha dichiarato il Presidente di Allianz Bank, professor Marcello Messori – è un potente antidoto contro l’incertezza e i continui cambiamenti di scenario e anche contro la moltiplicazione di inganni e imbrogli che l’uso diffuso e incalzante di strumenti elettronici sta generando e la nuova Guida alla finanza sarà perciò molto utile”.

FIRSTonline, oltre a pubblicare tutte le puntate della Guida alla finanza sul proprio sito e sui social collegati, assicurerà l’adeguatezza giornalistica dei testi sul web.