Guida alla finanza, domani su FIRSTonline la nuova puntata incentrata sull’euro digitale

Sabato 10 agosto su FIRSTonline la puntata numero 23 della Guida alla finanza realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. In questa puntata Stefano Siviero di Bankitalia parlerà dell’euro digitale, approfondendo le sue potenzialità, le sfide e le prospettive future

Perché l’euro digitale? La crescente digitalizzazione dei pagamenti, accelerata dalla pandemia e dall’aumento dell’uso di carte e pagamenti online, ha spinto le banche centrali a considerare nuove forme di valuta. Un euro digitale, simile al contante ma in formato digitale, offrirebbe un metodo di pagamento sicuro e inclusivo, rispondendo alla domanda di moneta digitale e contrastando la potenziale diffusione di valute emesse da soggetti privati, che potrebbero compromettere la sovranità monetaria e la stabilità economica. La sua introduzione, però, è ancora in fase di studio e la sua emissione dipenderà da un complesso processo legislativo. La decisione finale dovrà affrontare preoccupazioni e polemiche riguardo alla sua implementazione, sicurezza, e impatti sul sistema bancario.

Domani Stefano Siviero, vice capo del Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento della Banca d’Italia, approfondirà il tema su FIRSTonline nella nuova puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue.

Stefano Siviero è vice capo del Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento della Banca d’Italia, co-chair di uno dei gruppi di lavoro istituiti nel quadro della Roadmap G20-FSB per il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri e membro del Markets Committee della Banca dei Regolamenti Internazionali. In precedenza, è stato responsabile del modello econometrico e delle previsioni della Banca d’Italia, dove ha poi ricoperto la posizione di Capo del Servizio Congiuntura e Politica Monetaria. Ha rappresentato la Banca d’Italia in molti gruppi di lavoro e comitati internazionali, tra i quali, per oltre dodici anni, il Comitato per la Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Ha conseguito il titolo di PhD dalla University of Pennsylvania nel 1995.