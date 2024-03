Condividi Twitter

Guida alla finanza: come si scelgono le obbligazioni migliori? Domani su FIRSTonline si chiariranno tutti i segreti dei bond

Come si fa a orientarsi nel complesso mondo delle obbligazioni e come si fa a scegliere quella giusta? Domani lo spiegherà su FIRSTonline la tredicesima puntata di Guida alla finanza, realizzata da Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. Interverrà Luigi Nardella, Chief Investments Officer di Ceresio Sim

Il boom della Borsa non ha impedito alle obbligazioni, sia governative che corporate, di raccogliere negli ultimi tempi un grande successo di pubblico. Ma come si fa a scegliere i bond giusti? Il campionario è vasto e le variabili in gioco sono molte. Orientarsi non è facile, anzitutto sulla durata e sul rendimento. Le obbligazioni possono avere una durata breve, di pochi mesi, o di anni, addirittura di un secolo o essere perpetue. E poi bisogna tenere d’occhio il rendimento: le obbligazioni possono offrire un tasso fisso o variabile. E con l’effetto cambio e il trattamento fiscale dei bond come ci si mette? Tutti i segreti delle obbligazioni saranno raccontate sabato 23 marzo su FIRSTonline dalla Guida alla finanza, realizzata da Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e giunta alla sua tredicesima puntata. L’intervento di Luigi Nardella (nella foto), Chief Investments Officer di Ceresio Sim, aiuterà a esplorare il mondo delle obbligazioni e a capire molte cose.