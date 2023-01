Guerra in Ucraina, Usa e Germania mandano i tank a Kiev

La guerra in Ucraina entra in una nuova fase – L’ira di Mosca: “Esercito russo distruggerà i carri armati”

Sale l’alta tensione nella guerra Russia-Ucraina. La Germania, dopo settimane di tentennamenti, ha deciso che invierà 14 Leopard 2A6 all’Ucraina. Il via libera tedesco è arrivato dopo il primo passo di Washington, che ha deciso di consegnare i tank Abrams, fiore all’occhiello dell’equipaggiamento militare a stelle e strisce. Anche se l’ufficialità da parte dell’amministrazione Biden dovrebbe arrivare alle 18 di questa sera. L’obiettivo? Respingere l’offensiva russa attesa nelle prossime settimane e svoltare il conflitto a favore degli ucraini. Alla fine, il “pressing” dei vertici di Kiev per chiedere “al più presto” nuovi tank, a tutto l’Occidente ha funzionato.

Ma i tanti agognati carri armati non arriverebbero tutti insieme, ma a tranche nel corso del 2023. E Mosca, intanto, minaccia: “L’esercito russo distruggerà i carri armati americani M1 Abrams – avverte l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov – così come le altre attrezzature militari dei Paesi della Nato”.

Scholz: “No escalation della guerra”

La Germania sta facendo tutto ciò che è “necessario” per sostenere l’Ucraina autorizzando l’invio di carri armati Leopard, ma vuole impedire una “escalation” del conflitto che porterebbe a una guerra tra Russia e Nato. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Stiamo facendo il necessario e il possibile per sostenere l’Ucraina, ma allo stesso tempo stiamo impedendo un’escalation della guerra, verso un conflitto tra Russia e Nato”, ha affermato il cancelliere subito dopo aver dato il via libera alla consegna dei carri armati Leopard a Kiev.

E mentre l’Ucraina ha ringraziato Berlino, anche la Spagna si dice disponibile a inviare carri armati Leopard in Ucraina, ma sempre “coordinandosi” con i suoi alleati europei: lo ha affermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in dichiarazioni all’agenzia di stampa Efe.

Casa Bianca: “Biden parla alle 18”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden alle 12 di Washington (le 18 in Italia), “farà un discorso sul continuo sostegno all’Ucraina”. È quanto annuncia la Casa Bianca, dopo che i media americani, citando fonti ufficiali, hanno riportato che sarebbe atteso per oggi l’annuncio dell’invio da parte degli Stati Uniti dei carri armati avanzati Abrams.