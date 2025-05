Gruppo Otb apre le boutique di quattro suoi brand in piazza San Marco a Venezia

In occasione della Biennale Architettura, il Gruppo Otb inaugura le boutique di Diesel, Jil Sander, Maison Margiela e Marni nell’ala Napoleonica di Piazza San Marco. Renzo Rosso: “Venezia è la mia città adottiva”

Il Gruppo Otb segna un nuovo capitolo nella sua relazione con Venezia, inaugurando le boutique di tutti i suoi brand – Diesel, Jil Sander, Maison Margiela e Marni – nell’ala Napoleonica di Piazza San Marco. L’inaugurazione coincide con la 19ª edizione della Biennale di Architettura, un’occasione che celebra la connessione tra il passato storico e le nuove tendenze.

Gli spazi rinnovati mantengono intatta l’essenza storica dell’edificio, portando però un tocco di freschezza e dinamismo in uno dei luoghi più celebri al mondo. Ogni negozio è stato progettato per rispecchiare l’estetica dei singoli brand, con uno stile che si inserisce armonicamente nel contesto veneziano.

Il rapporto di Otb con Venezia non è nuovo: nel 2014 il Gruppo ha finanziato il restauro del Ponte di Rialto, contribuendo attivamente alla sua conservazione e al miglioramento dell’area circostante, attraverso una collaborazione tra pubblico e privato che ha accelerato i tempi di intervento.

Renzo Rosso: “Venezia è la mia città adottiva”

“Venezia è la mia città adottiva, un luogo straordinario con persone speciali dove amo passare il mio tempo e infatti ho deciso di finanziare il restauro del Ponte di Rialto per dare il mio contributo alla sua bellezza. L’apertura delle nostre boutique in piazza San Marco è un ulteriore gesto concreto di attenzione verso questa città unica al mondo, perché sono convinto che le imprese abbiano la responsabilità di favorire il benessere dei territori in cui operano – ha dichiarato Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo Otb -. Abbiamo voluto valorizzare l’ala Napoleonica di piazza San Marco portando contenuti più elevati attraverso le nostre boutique, per rendere questo luogo ancora più iconico”.