Gruppo Fs prosegue il rinnovo della flotta ferroviaria merci: 40 nuove locomotive Siemens

Il Gruppo Fs prosegue il rinnovo della flotta ferroviaria merci con 40 nuove locomotive e 115 carri di ultima generazione. In occasione della fiera Transport Logistic di Monaco, il Polo Logistica delle Ferrovie Italiane, alla presenza dell’Ad Luigi Ferraris, ha siglato un contratto di acquisto per 40 nuove locomotive interoperabili Siemens con l’opzione di ulteriori 25. A firmare l’accordo sono state TX Logistik, la società del Polo dedicata ai trasporti internazionali, e Siemens. Il contratto ha un valore di 300 milioni di euro e comprende la manutenzione delle motrici, affidata a Siemens per i prossimi 15 anni.

Il Polo Logistica di Fs prevede di destinare l’80% degli investimenti complessivi nell’arco dei prossimi anni a un decisivo rinnovo della sua flotta, con l’acquisto di 400 locomotive e di 3.600 nuovi carri. Investimenti importanti, spiega una nota, che consentiranno di abbattere l’età media dei mezzi dagli attuali 30 anni a 7 anni e che vedranno entro la fine dell’estate consegnare a TxLogistik ulteriori 115 moderni carri a doppia tasca del tipo T3000 per i trasporti intermodali.

Le nuove locomotive, che saranno costruite nello stabilimento Siemens Mobility di Monaco di Baviera-Allach, avranno una maggiore capacità, visto che potranno trasportare il 30% di tonnellate merci in più con una più marcata attenzione alla sostenibilità grazie a un consumo del 25% in meno di energia. Le locomotive saranno consegnate alla società tedesca TX Logistik a partire da settembre 2024 e saranno destinate al trasporto merci lungo il Corridoio Reno-Alpino.