Grattacieli residenziali di lusso, il più alto del mondo sarà in Brasile

Sarà pronto nel 2028 il Triumph Tower di Balneario Camboriù, località al Sud del Brasile dove hanno preso casa Cristiano Ronaldo e Neymar. L’edificio supererà i 500 metri e avrà 154 piani. L’attuale record è della Steinway Tower di New York

Nella lista dei Paesi con gli edifici più alti del mondo sta per inserirsi il Brasile. Parliamo di quelli ad uso esclusivamente residenziale, non di quelli che sono soprattutto uffici, monumenti o mete turistiche, perché in quel caso si trovano quasi tutti in Asia e i quasi 830 metri del Burj Khalifa di Dubai sono al momento intoccabili.

Stando alla classifica di The Skyscraper Center, sito di riferimento nella misurazione dei grattacieli residenziali, ad oggi il record sono i 435 metri (per soli 17,5 metri di larghezza) e gli 84 piani dell’111 West 57th Luxury Condominiums di Manhattan, a New York, comunemente noto come Steinway Tower e inaugurato nel 2022.

La Triumph Tower brasiliana

Entro la fine del 2024 inizieranno invece i cantieri del Triumph Tower (da non confondere con Trump Tower…) di Balneario Camboriù, nello Stato di Santa Catarina, nel Sud del Brasile: l’edificio supererà il mezzo chilometro di altezza (509 metri per la precisione) e avrà 154 piani. Non si sa ancora quanti saranno gli appartamenti in vendita né l’investimento complessivo, ma il progetto è di alto livello, visto che è firmato dalla società di edilizia di lusso FG Empreendimentos in partnership con il noto imprenditore Luciano Hang, proprietario della catena di grandi magazzini Havan e, tra le altre cose, fervente sostenitore di Jair Bolsonaro. Col suo patrimonio stimato in 3 miliardi di dollari, Hang è uno degli uomini più ricchi del Brasile ed è un po’ lo Steve Ballmer brasiliano per i suoi modi eccentrici e le sue “tecniche” motivazionali.

Triumph Tower batterà nettamente il record di One Tower, che si trova sempre a Balneario Camboriù ed è attualmente il grattacielo residenziale più alto del Sudamerica con i suoi 290 metri e 84 piani: in quel progetto furono investiti 650 milioni di reais, oltre 100 milioni di euro, ed erano già stati venduti 119 appartamenti a fine 2022.

Il nuovo Triumph Tower invece dovrebbe essere pronto nel 2028: come detto, sarà il più alto come edificio strettamente residenziale, ma nella classifica generale dei grattacieli occuperà, in proiezione, solo la posizione numero 154, a testimonianza di come i centri urbani – soprattutto di Asia, Medio Oriente e dei Paesi emergenti – si stiano sempre più verticalizzando.

Si verticalizzano i centri urbani: il caso Balneario Camboriù

Proprio Balneario Camboriù, località balneare chic del litorale Sud del Brasile, è uno degli esempi più evidenti di questa tendenza.

La “Dubai brasiliana”, come viene chiamata, è la città più verticale del Paese insieme a Santos e São Caetano do Sul: attualmente ospita i sei grattacieli residenziali più alti del Brasile e otto tra i primi dieci. Questo ha provocato un boom del mercato immobiliare, con la costruzione di intere aree residenziali ex novo e un’esplosione dei prezzi, fino al +160% nel 2023. Proprio a Camboriù è successo, pochi mesi fa, che un’impresa vendesse in un solo giorno tutti gli appartamenti di un nuovo quartiere che stava costruendo. Oggi un monolocale da 33 metri quadrati può arrivare a costare 1,6 milioni di reais, cioè oltre 300.000 euro. Non a caso a Balneario Camboriù hanno comprato casa Neymar (con tanto di cinema e eliporto) e Cristiano Ronaldo, che sulla One Tower ha preso un “pied-à-terre”, uno sfizio da quasi 3 milioni di euro.