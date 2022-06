Grano Ucraino: prima intesa per sblocco in Odessa ma la Russia martella il Donbass

Si profila un’intesa tra Mosca, Kiev e la Turchia per lo sblocco del grano nel porto di Odessa. Ma nel Donbass la situazione militare si fa asfissiante e volge a favore dei russi

Qualcosa forse si muove per lo sblocco del grano ucraino. Secondo quanto riferisce il quotidiano russo Izvestia e riportato anche dalla stampa ucraina, Mosca, Kiev e la Turchia avrebbero concordato una prima intesa, sia pure limitatamente al porto di Odessa, per favorire l’uscita delle navi ucraine con il grano da esportare. In questo quadro la Turchia dovrebbe agire da mediatrice e garante dell’accordo, sia perché sarà impegnata a sminare il Mar d’Azov sia perché dovrà poi scortare le navi ucraine fino al raggiungimento di acque neutrali dove incroceranno le navi russe che le scorteranno fino al canale del Bosforo.

Tempesta russa sul Donbass: possibile ritiro delle truppe ucraine dalle “città morte”

Si capirà meglio nelle prossime ore se l’ipotesi d’intesa per il grano può finalmente decollare ed eventualmente estendersi agli altri porti della costa ucraina ma la tensione tra Mosca e Kiev resta molto alta, non solo perché gli ucraini accusano i russi di aver rubato il loro grano ma perché i bombardamenti russi nel Donbass sono diventati asfissianti. I russi hanno intensificato l’assedio alla città di Severodonetsk e non cessano di lanciare missili nelle vicine città di Slovyansk, Lysychansk e Orikhove.

Anche il presidente ucraino Zelensky ha dovuto ammettere che per l’Ucraina la situazione sul campo militare si è fatta molto difficile. A Severodonetsk le forze ucraine “mantengono le loro posizioni” ma – ha riconosciuto Zelensky – i soldati russi “sono più numerosi e più forti”.

A breve il comando ucraino deciderà il da farsi di fronte al disastro di Severodonetsk e Lysychansk, considerate ormai “citta morte”. Lo stesso Zelensky non ha escluso che si possa arrivare alla decisione di ritirare le truppe ucraine nelle zone in cui la battaglia sul campo militare appare ormai compromessa per Kiev.