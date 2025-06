Gran Bretagna sceglie Rolls-Royce per Smr, il primo mini-reattore nucleare del Paese. E il titolo sale

Rolls-Royce, accordo nucleare col governo britannico. Cosa sono gli Smr che possono essere assemblati in fabbrica, riducendo tempi e costi rispetto agli impianti tradizionali. Il titolo vola

Il Regno Unito ha scelto Rolls-Royce per la fornitura della tecnologia per il primo reattore modulare di piccole dimensioni del Paese. Si tratta della fine di un concorso lanciato quasi due anni fa per selezionare un’azienda incaricata di progettare quella che viene pubblicizzata come la soluzione più semplice ed economica per costruire centrali nucleari.

Il governo oggi ha promesso 2,5 miliardi di sterline (3,4 miliardi di dollari) per il programma Smr nei prossimi quattro anni, con l’obiettivo di dare il via a una delle prime industrie nucleari su piccola scala in Europa. Gli Smr hanno in genere le dimensioni di due campi da calcio e i loro componenti possono essere assemblati in fabbrica, il che li rende più rapidi ed economici rispetto agli impianti tradizionali, la cui costruzione richiede più di un decennio e che nel Regno Unito subiscono ritardi nella pianificazione.

Rolls-Royce Smr, che è di proprietà maggioritaria della Rolls-Royce, è quotata al Ftse 100, e oggi il titolo guadagna oltre il 2%. La società, che produce i sistemi di alimentazione per i sottomarini nucleari della Gran Bretagna, ha detto che costruirà tre unità di Smr: “Farne di più offre l’opportunità di ridurre i costi, questa è una grande prospettiva”, ha dichiarato il ministro dell’Energia Ed Miliband a Sky News. “È un’enorme opportunità per la sicurezza energetica, ma anche per la Gran Bretagna”.

Decine di paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Romania e Repubblica Ceca, stanno prendendo in considerazione gli Smr, aprendo un grande mercato se il progetto britannico avrà successo. Il Ceo di Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, ha detto di aspettarsi una crescita “sostanziale” della Rolls-Royce SMR.

La società energetica statale britannica Great British Energy-Nuclear punterà a firmare un contratto con Rolls-Royce SMR e a scegliere un sito entro la fine dell’anno, previa approvazione delle autorità competenti. Secondo quanto affermato, gli Smr potrebbero sostenere 3.000 posti di lavoro e alimentare circa 3 milioni di abitazioni una volta collegati alla rete elettrica a metà degli anni 2030.

La Rolls-Royce Smr è stata scelta rispetto a Westinghouse, a Holtec Britain e a GE-Hitachi Nuclear Energy, un’alleanza tra la General Electric Co e la giapponese Hitachi Ltd in una gara biennale per l’appalto Smr.

Su larga scala il Regno Unito investirà più di 14 miliardi di sterline (19 miliardi di dollari) nella centrale nucleare Sizewell C nel Suffolk (nell’Inghilterra orientale) come parte del “più grande progetto nucleare dell’ultima generazione”, inaugurando quella che il governo definisce un'”età dell’oro” dell’energia atomica, tecnologia ritenuta fondamentale nell’ambito del suo piano per accelerare la decarbonizzazione della rete elettrica a partire dalla metà degli anni 2030.