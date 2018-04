Governo Pd-M5S: Martina apre spiragli ma rinvia al 3 maggio

Concluso l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico. Il reggente Dem : “Importanti passi avanti. Deciderà la direzione”. E la convoca ai primi di maggio. Attesa per la riunione con la delegazione pentastellata e poi la visita al Quirinale. Ma le basi grilline e Dem sono in fermento

Non resta che attendere, ancora, per il nuovo governo. L’incontro (il secondo round dopo i primi approcci a cavallo del 25 aprile), che si è svolto nella mattinata, tra il presidente della Camera Roberto Fico e la delegazione del Pd guidata dal reggente del Pd Maurizio Martina registra “importanti passi avanti”. Questo è il commento di Martina all’uscita della riunione che si è svolta a Montecitorio. Confermata la volontà dei dem di proseguire, Martina non ha però nascosto che le difficoltà ancora rimangono e ha sostanzialmente rinviato tutto alla riunione della direzione nazionale PD: si terrà il 3 maggio.

«Per noi – ha detto Martina — era necessario che il M5S chiudesse definitivamente la fase del confronto con il centrodestra e la Lega. Su questo sono state dette parole molto importanti che vogliamo riconoscere». Ha poi aggiunto che non mancano i problemi: «Non nascondiamo le difficoltà e le differenze che animano il confronto, ed è giusto dirlo per serietà e responsabilità. Siamo forze diverse con punti di vista a volte molto diversi». Per questo, ha concluso,”abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva. Insieme discutiamo e poi insieme lavoriamo”.

A Roberto Fico non resta ora che registrare lo spiraglio che si è aperto e discuterne con la delegazione M5S per poi tornare al Quirinale dove nel pomeriggio è atteso dal presidente Sergio Mattarella.Resta da vedere se il Quirinale concederà altro tempo o deciderà di stringere il cerchio.

Ma le modeste apertura che la cronaca deve pur registrare non possono fare dimenticare le resistenze tuttora molto forti sia nella base grillina che in quella Dem sulla possibilità di un governo M5S-Pd. Non solo Matteo Renzi è fermamente contrario, convinto che gli elettori Pd non vogliano questa soluzione, ma non meno agitate sono le acque nel centrodestra dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che ha paragonato il movimento pentastellato a Hitler.