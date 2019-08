Governo, oggi primo confronto Di Maio-Zingaretti: due gli scogli

Alle 14 si incontrano i leader di M5S e Pd, i nodi da sciogliere sono principalmente due: taglio dei parlamentari e nome per Palazzo Chigi.

Il primo round è oggi alle 14: il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio si incontrano ufficialmente per la prima volta, per provare a mettere in piedi un accordo e formare una nuova maggioranza. Impensabile solo fino a poche settimane fa, ora il governo giallorosso è più di un’ipotesi, ma non è ancora realtà. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, in particolare due: il taglio al numero dei parlamentari, che il Pd si rifiuta di votare con questa formula (andrebbe inserito, secondo i Dem, in una più ampia riforma istituzionale); e il nome del nuovo presidente del Consiglio da proporre al Capo dello Stato.

Di tempo ce ne è poco: entro martedì Sergio Mattarella vuole una risposta, altrimenti non è escluso che si torni alle urne, come continua a sperare la Lega di Matteo Salvini, che oggi di certo “guferà” l’intesa Zingaretti-Di Maio. Il primo giro di consultazioni si è chiuso praticamente a vuoto, se non con una vaga intenzione espressa da M5S e Pd al Quirinale sul tentativo di un nuovo governo: ora serve un’accelerata. E’ infatti nell’interesse di entrambi i partiti evitare le urne, che premierebbero inesorabilmente la Lega e il centrodestra, e allo stesso tempo è nelle prerogative del presidente della Repubblica provare fino alla fine a prendere atto di una nuova maggioranza in Parlamento.

Anche perché le scadenze sono stringenti: entro l’autunno va varata una manovra delicatissima, che comprende anche la questione delle clausole IVA, e stando così le cose non si riuscirà ad andare ad elezioni – nella migliore delle ipotesi – prima del 3 novembre. Gli ostacoli sulla strada di una piena intesa (tutti vorrebbero evitare un governo debole e di breve durata) tra 5 Stelle e Pd sono noti ma nemmeno così tanti: cruciale sarà capire come i grillini accetteranno di mettere in discussione un provvedimento bandiera come il taglio dei parlamentari e quale nome verrà scelto per Palazzo Chigi. Giuseppe Conte, reduce dal tardivo figurone in Senato, sembra però out: si troverà l’accordo su un nome terzo? Il toto premier al momento vede in pole la numero 2 della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Ma sono solo congetture, anche perchè il fatto che la Cartania provenga da ambienti vicini a Comunione e Liberazione fa storcere il naso ai più laici.