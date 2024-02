Google firma il più grande accordo per l’acquisto di energia rinnovabile nei Paesi Bassi. In Italia intesa con Erg

Il gigante tecnologico punta ad essere totalmente carbon neutral entro il 2030. I due parchi eolici nei Paesi Bassi forniranno 478 megawatt. Il parco di Roccapalumba in provincia di Palermo aiuterà l’azienda ad essere carbon free nel nostro paese

Google ha annunciato di aver firmato il suo più grande accordo di acquisto di energia (PPA, Power Purchase Agreement) con progetti di energia eolica offshore nei Paesi Bassi. Questa mossa fa parte degli sforzi del gigante tecnologico di rendere più sostenibile il suo approvvigionamento energetico e raggiungere gli obiettivi climatici prefissati.

478 MW da due nuovi parchi eolici

Grazie a questo accordo, Google riceverà 478 megawatt (MW) di energia dai due nuovi parchi eolici sviluppati dalle joint venture Crosswind & Ecowende Consortia, composte da Shell e dalla società di servizi pubblici olandese Eneco.

“La nostra ambizione di operare con energia carbon free 24 ore al giorno entro il 2030 richiede soluzioni energetiche pulite in ogni rete in cui operiamo”, ha dichiarato Matt Brittin, presidente di Google Emea.

Google ha annunciato anche accordi più piccoli per l’acquisto di energia rinnovabile in Polonia, Belgio e in Italia.

In Italia accordo con Erg per energia carbon free

In Italia, Google ha firmato un accordo per la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement della durata di 20 anni per l’approvvigionamento di energia priva di carbonio dal parco eolico di Roccapalumba, in provincia di Palermo (Sicilia). L’impianto, completamente realizzato da ERG, sarà composto da 13 turbine Vestas V136 da 3,6 MW, con una potenza totale installata di 47 MW. Si prevede che la produzione annua, una volta raggiunta la piena operatività, sarà di circa 100 GWh, evitando così l’emissione di circa 47.000 tonnellate di CO2 all’anno.

L’impianto eolico, previsto per essere operativo entro la fine del primo trimestre 2024, aiuterà a garantire che i sistemi cloud e gli uffici di Google in Italia funzionino con più del 90% di energia priva di carbonio entro il 2025.

“Grazie a questo importante accordo con un altro player globale, ERG conferma la propria leadership nel mercato dei PPA, strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi in un contesto di prezzi volatile. Dopo i recenti accordi di fornitura dell’energia dei nostri parchi oggetto di repowering in Sicilia, il PPA con Google ci consente di valorizzare al meglio un importante progetto greenfield” ha commentato Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG.