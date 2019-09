Google e il fisco: accordo da 1 miliardo con la Francia

Il colosso Usa ha patteggiato il pagamento di una consistente quantità di imposte e chiuso due contenziosi con il fisco francese

Dopo un lungo negoziato e un ancor più lungo tergiversare, Google ha alzato bandiera bianca: pagherà 965 milioni di euro alla Francia per chiudere due contenziosi che lo contrapponevano al fisco di Parigi.

“Abbiamo posto fine all’imposta e alle controversie correlate che abbiamo avuto in Francia per molti anni”, ha dichiarato lo stesso Google in una nota rilasciata dopo l’udienza del tribunale. A riportarlo è Bloomberg, spiegando che Big G, sotto tiro in Europa per le sue politiche fiscali, ha raggiunto un accordo da 500 milioni per chiudere un’inchiesta penale su una presunta frode fiscale e firmato un secondo accordo per pagare altri 465 milioni in tasse arretrate. L’accordo è stato convalidato durante un’udienza al tribunale di Parigi con il sostegno del Ministero delle Finanze francese.

“Una buona notizia per le finanze pubbliche e per l’equità fiscale in Francia” hanno affermato in una nota congiunta la ministra della Giustizia francese, Nicole Belloubet, e il ministro per i Conti Pubblici, Gerald Darmanin. La transazione, accettata da Google France e Google Ireland, pone fine alle cause legali per “evasione fiscale aggravata” avviate nel 2015 ed elimina definitivamente la prospettiva di un processo per Google. La multinazionale ha un periodo di recesso dall’accordo di dieci giorni.

Un analogo accordo, ma per un importo inferiore, Google lo aveva patteggiato anche con il fisco italiano sempre attraverso Google Italia e Google Ireland dove si trova il quartier generale per l’Europa.