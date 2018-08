Golf, un italiano vince a Praga: l’impresa di Pavan

Andrea Pavan, romano di 29 anni, ha vinto il suo primo torneo sul circuito europeo battendo il campione irlandese Padraig Harrington, vincitore di due major in carriera.

Il piccolo golf italiano è sempre più grande: Andrea Pavan, romano, 29 anni, ha vinto il suo primo torneo sul circuito europeo battendo il campione irlandese Padraig Harrington, vincitore di due major in carriera. Si tratta del D+D Real Czech Masters, che si è disputato da giovedì a domenica sul percorso dell’Albatross Golf Resort di Praga, nella Repubblica Ceca

Con 22 colpi sotto il par, (65 69 65 67, per un totale di 266) Pavan si è imposto sul field, cogliendo un successo dopo 112 partenze sul tour. L’azzurro e Harrington erano in vetta alla pari all’inizio del quarto giro e nelle prime battute sembrava che l’irlandese dovesse avere la meglio. Poi Pavan ha cambiato marcia, mettendo a segno 5 birdie nella ultime nove buche. La vittoria ha entusiasmato anche il suo simpaticissimo caddie, che alla 18, quando la palla è entrata in buca, è saltato letteralmente in braccio al giocatore.

È il decimo successo stagionale dei professionisti italiani, compresi i circuiti minori. Si tratta di un anno d’oro per il golf azzurro, nobilitato dalle tre vittorie di Francesco Molinari, una sul tour europeo, una sul circuito Usa e una nell’Open Championship, terzo appuntamento del grande slam.

Il primo premio incassato da Pavan, 167 mila euro, lo porta dal 39esimo posto dal 53esimo della Race to Dubai (la classifica europea) e nei primi 150 giocatori del mondo, numero 138 del World Ranking da 253.

“È incredibile, è enorme – ha commentato a caldo il giocatore – ho vinto quattro volte nel Challenge Tour, ma è stato tanto tempo fa. Sono soddisfatto, perché arrivare a questi traguardi è difficile e continuerò a impegnarmi per vivere ancora emozioni così”. E non si tratta dell’unica gioia della sua vita: “Domani tornerò a casa e avremo un secondo figlio, una bambina. Siamo entusiasti, non vedo l’ora di festeggiare con la mia famiglia “.