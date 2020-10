Golf: Open d’Italia al via, Molinari non c’è

Prende il via al Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) il 77esimo Open d’Italia – Il Covid ha spaventato molti fuoriclasse, ma ai nastri di partenza ci sono comunque 17 azzurri e diverse stelle internazionali

Si apre oggi al Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) il 77esimo Open d’Italia, un’edizione importante perché fronteggia con coraggio e fiducia l’emergenza Covid, mentre i contagi stanno risalendo in modo impressionante proprio in Lombardia.

Purtroppo la pandemia ha frenato la voglia di partecipare di molti fuoriclasse, a partire da Francesco Molinari, ma ci sono 17 italiani e molti giocatori di spicco da tutto il mondo che si disputeranno il titolo da qui a domenica. Fra gli azzurri si segnala la presenza di Renato Paratore, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Lorenzo Gagli, Lorenzo Scalise, tutti impegnati sullo European Tour. C’è poi molta attesa per il ritorno di Matteo Manassero che, dopo essere stato uno degli adolescenti migliori del mondo e aver vinto 4 tornei sul tour europeo, è entrato in crisi ed è sparito in uno degli abissi misteriosi del golf. Poco tempo fa il giovane veronese, che a 27 anni potrebbe avere una vita di successi davanti, ha alzato finalmente una coppa (dopo 7 anni di digiuno), affermandosi nel Toscana Alps Open, torneo del circuito Alps Tour e dell’Italian Pro Tour.

Fra le stelle attese possiamo citare l’inglese Lee Westwood, 47 anni, già numero uno al mondo, e il tedesco Martin Kaymer, 35 anni, con alcuni major nel suo palmares. Difende il titolo il 35enne viennese Bernd Wiesberger, che sbaragliò la concorrenza l’anno scorso all’Olgiata di Roma. Sono altri 4 i past winner presenti in quest’edizione: il danese Thorbjorn Olesen, campione nel 2018, lo svedese Karlberg, a segno nel 2015, il francese Julien Quesne, vincitore nel 2013, lo spagnolo Gonzalo Fernández-Castaño, autore di una doppietta (2007-2012).

Al torneo partecipano 114 concorrenti e dopo 36 buche il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65esimo posto. Al vincitore andranno 160.650 euro a fronte di un montepremi complessivo di 1 milione di euro.

Nonostante si tratti di un torneo in tono minore, vanterà una super copertura televisiva su Sky Sport e Rai Sport.

In questi giorni, la Federazione italiana golf ha comunicato inoltre le date ufficiali della Ryder Cup di Roma, slittata al 2023 a causa della pandemia. La sfida Europa-Usa si disputerà fra tre anni al Marco Simone da venerdì 29 settembre e domenica primo ottobre.

Questo fine settimana negli Usa torna in campo anche Tiger Woods e naturalmente lo fa per scrivere la storia, anche se il suo recente stato di forma non promette nulla di buono. Il campionissimo cerca di difendere il titolo vinto lo scorso anno nello ZOZO Championship @ Sherwood (22-25 ottobre) e in caso di successo Tiger arriva a 83 vittorie sul Pga Tour, conquistando da solo il record che oggi condivide con Sam Snead, gloria indimenticabile del passato. Lo ZOZO ha traslocato dal Giappone agli Stati Uniti a causa della pandemia e vede la presenza di 78 concorrenti in gara per un ricco montepremi, pari a otto milioni di dollari. Schierata in prima fila c’è gran parte della serie A di questo sport, a partire dallo spagnolo Jon Rahm, che cercherà di strappare a Dustin Johnson il titolo di numero uno del mondo, approfittando del fatto che l’americano è fermo per positività al coronavirus. Nel field ci sono otto dei primi dieci nel World ranking, fra cui Justin Thomas, Collin Morikawa, Roy McIlroy, Xander Schauffele, Webb Simpson, Tyrrell Hatton e Patrick Reed. Mancano all’appello Bryson DeChambeau e Brooks Koepka, ancora convalescente per i postumi di un problema al ginocchio.

Da non trascurare il resto del field con Patrick Cantlay, Rickie Fowler, Tony Finau, che ritorna dopo la quarantena per Covid-19, Jason Kokrak, vincitore della CJ Cup, Matthew Wolff, Jordan Spieth, il giapponese Hideki Matsuyama, gli inglesi Justin Rose e Tommy Fleetwood. Dall’Asia Jazz Janewattananond, 24 anni, uno dei migliori giocatori thailandesi, ancora poche presenze, ma un 14esimo posto nel PGA Championship 2019.

Il torneo viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery.