Golden Goose, il fondo Blue Pool Capital acquista la quota di minoranza del 12%. Permira mantiene la maggioranza

Saltata l’ipotesi di quotazione a Piazza Affari, l’azienda italiana di sneakers di lusso cede la quota di minoranza al fondo di Hong Kong

Golden Goose, azienda italiana del lusso, che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha annunciato l’investimento strategico da parte di Blue Pool Capital, società di investimento con sede a Hong Kong sostenuta dal co-fondatore di Alibaba, Joe Tsaie, che ha acquistato la quota di minoranza del 12% nel Gruppo.

Lo dice una nota dell’azienda italiana di sneaker di lusso spiegando che invece il private equity Permira manterrà una partecipazione di maggioranza in Golden Goose. Oliver Weisberg, ceo di Blue Pool Capital, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della società. La transazione, spiega la nota, “è stata negoziata e concordata poco dopo la decisione del gruppo di rinviare l’Ipo prevista per giugno 2024 ed è stata completata oggi”.

Nel 2020, i fondi di Permira avevano acquisito una quota di maggioranza della società per 1,3 miliardi di euro e da allora le sneakers da oltre 500 euro hanno spiccato il volo, più che raddoppiando i ricavi da allora. Nonostante le difficoltà del settore lusso, nei nove mesi conclusi a settembre 2024 il gruppo ha registrato una crescita dei ricavi del 12% su base annua e una crescita dell’Ebitda rettificato dell’11%, trainata principalmente dalla performance del canale “direct to consumer”, cresciuto del 18% su base annua. Golden Goose è presente nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente e APAC, con oltre 200 negozi e una solida rete di distribuzione online e wholesale.

Il nuovo impegno di capitale da parte di Blue Pool è “una tappa significativa per Golden Goose e testimonia la performance finanziaria e il potenziale del Gruppo come marchio di lusso globale”, viene sottolineato. La profonda esperienza di Blue Pool nei settori dello sport, dell’intrattenimento e del consumo, unita alla sua profonda conoscenza del mercato APAC, aiuterà il Gruppo a espandere ulteriormente la propria portata. Oliver Weisberg, CEO di Blue Pool Capital, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Golden Goose.

“Con l’esperienza di Blue Pool, le sue profonde connessioni negli Stati Uniti e nell’APAC e il suo impressionante portafoglio di investimenti nel settore sportivo, spingeremo ancora oltre i confini del nostro sogno”, ha detto Silvio Campara, AD di Golden Goose. “Sarà un partner strategico nel nostro viaggio per ridefinire il lusso”. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell’operazione.