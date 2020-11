Global Thinking Foundation: nasce Young612

La Fondazione guidata da Claudia Segre lancia Young612, il programma di educazione finanziaria per i più giovani con tre diverse iniziative mirate, tutte digitali.

Global Thinking Foundation lancia Young 612. L’educazione finanziaria, completamente digitale, rivolta a bambini e adolescenti, che ha ricevuto il patrocino di ASViS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Il progetto si articola in ben tre nuove iniziative: Impariamo l’economia sostenibile con i Lego, Crescere Pari, 17 Passi verso la Sostenibilità.

Impariamo l’economia sostenibile con i Lego, in collaborazione con Brick4kidz per la fascia 5-8 anni. Saranno resi disponibili in esclusiva tre nuovi video, sia in italiano che in inglese, per aiutare i bambini a capire cos’è l’economia sostenibile, invitandoli a svolgere diverse azioni, a casa o in classe, inerenti all’argomento: pensieri, disegni, scritti, fotografie. I Global Goal saranno spiegati in modo divertente, attraverso video con i Lego, in modo da avvicinare i bambini a questi concetti così da contribuire a preservare il pianeta.

“Crescere Pari”, l’APP sviluppata con il Museo dei Bambini di Roma Explora e il supporto di FEduD, dedicata alla fascia 6-10 anni. Un’esperienza digitale che prende spunto dal tema dei diritti, dell’uguaglianza e della lotta agli stereotipi di “PARI”. Si tratta di un percorso digitale che usa il gioco per far riflettere sui diritti e sui doveri e sull’uguaglianza di genere, superando gli stereotipi, per sensibilizzare non solo i bambini ma anche le famiglie, scuole e l’intera comunità.

Infine, “17 Passi verso la Sostenibilità” con Redooc.com per i giovani dai 10 ai 16 anni. Questo progetto segue i 17 passi verso la sostenibilità: ai 17 Global Goals verranno associati contenuti didattici online, delle lezioni con domande interattive e quiz che permetteranno di accumulare punti. Una nuova modalità per affrontare temi importanti che scandiranno il futuro delle nuove generazioni.

“La nuova iniziativa deriva da una riflessione: la povertà economica è direttamente correlata a quella finanziaria, due elementi che si alimentano reciprocamente – ha affermato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation -. Dopo avere completato i progetti e i servizi che riguardano gli adulti con una piattaforma digitale per famiglie, ci stiamo concentrando sui giovani nella fascia della Generazione Alpha.”

“Il nostro impegno si colloca in un contesto, quello italiano, dove poche risorse sono allocate all’educazione – ha continuato Segre – una variabile quest’ultima che incide sullo sviluppo di un Paese nella sua interezza. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di allargare i nostri servizi anche alla fascia dalla prima infanzia all’adolescenza, una fase cruciale per formarsi e comprendere il valore del denaro della sostenibilità economica.”