Global Thinking Foundation: al via il laboratorio di fumetti

L’appuntamento è per sabato 22 gennaio dalle 15:30 alle 17:00 a Milano – A tenere la lezione due professionisti del settore Nico Vassallo (Anonima Fumetti) e il fumettista Marcello Restaldi

Un laboratorio di fumetto focalizzato sul disegno, sulle tecniche di rappresentazione grafica e sulla narrazione. Un progetto targato Global Thinking Foundation e rivolto a giovani e non, appassionati o semplicemente curiosi, che vorranno lanciarsi in questa lezione per entrare nel mondo dei fumetti con due professionisti del settore: Nico Vassallo (vicepresidente Anonima Fumetti) e Marcello Restaldi (disegnatore e fumettista). L’appuntamento è per sabato 22 Gennaio 2022, dalle 15:30 alle 17:30, presso Garden Studios, via Aosta 21, Milano.

L’evento fa parte del progetto “Crei-amo cambiamento“, sostenuto da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Franco Fossati, Cogess. Con l’obiettivo di far riscoprire il piacere della lettura attraverso il piacere delle relazioni umane e delle esperienze.

Per questo motivo il progetto è stato articolato in tre momenti: uno introduttivo dedicato alle biblioteche di quartiere in quanto possibili avamposti di cultura e luoghi di promozione della lettura e socialità.

Un secondo momento in cui vengono presentate le graphic novel originali per sensibilizzare temi delicati quali inclusione sociale e lotta alla violenza economica. Con l’inaugurazione della mostra “Libere di… VIVERE” ospitata dal 15 gennaio al 6 febbraio 2022 al WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano.

A chiudere il terzo atto il laboratorio di fumetto (gratuito ma con registrazione) per sviluppare basilari capacità così da creare una propria storia a fumetti.