Giustizia, accordo fatto in Cdm sulla riforma Cartabia

Dopo una giornata nervosissima, Draghi è riuscito a convincere i partner di governo a raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare alla riforma Cartabia, che andrà subito all’esame della Camera – Esclusa la prescrizione per i delitti di mafia e terrorismo ma anche per quelli sessuali e di droga – Renzi esulta: “Il giustizialismo di Bonafede non c’è più”

Alla fine, dopo una giornata ad alta tensione, l’accordo sulla riforma della giustizia c’è. Ha vinto ancora una volta la saggezza del premier Mario Draghi che è riuscito a mettere tutti d’accordo sulle modifiche da apportare alla riforma Cartabia che sarà sottoposta da domenica primo agosto all’esame della Camera. Le principali modifiche al testo originario, che sono state approvate all’unanimità dal Consiglio dei ministri, prevedono l’imprescrittibilità dei reati di terrorismo e di mafia, ma anche dei reati sessuali e di droga, i cui processi eviteranno cosi il rischio di finire in fumo. D’altra parte la riforma implica una serie di interventi sulla macchina della giustizia che permetteranno di sveltire i processi e di venire così incontro alle attese di rapida giustizia dei cittadini. La riforma della giustizia è una condizione tassativa della Commissione europea per poter erogare all’Italia i fondi del Next Generation Eu e dunque il suo valore politico è grandissimo. A parole sono tutti soddisfatti: i Cinque Stelle che rivendicano i miglioramenti apportati alla riforma ma anche la Lega e Forza Italia che si vantano di aver arginato il pressing pentastellato. Soddisfatto anche il Pd di Letta che plaude alla mediazione di Draghi. Esulta Matteo Renzi di Italia Viva che esclama: “Il giustizialismo di Bonafede è finito”.