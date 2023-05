Giuseppe Conte, giù dalla torre per aver chiuso l’Unità di missione sul dissesto idrogeologico

Imperdonabile la chiusura di Italia Sicura per la prevenzione dei guasti ambientali decisa dal Governo Conte 1 per ripicca verso il Governo Renzi che l’aveva istituita

Chissà se di fronte alle immagini devastanti dell’alluvione in Romagna l’ex premier Giuseppe Conte prova un po’ di rimorso. Il suo primo Governo ne ha combinate di tutte i colori e le truffe sul Reddito di cittadinanza o sul Superbonus ce le ricordiamo. Ma in questi giorni drammatici torna ancora di più alla memoria la sciagurata chiusura del suo Governo dell’Unità di missione sul dissesto idrogeologico istituita dal Governo Renzi con la collaborazione di Renzo Piano e di Erasmo D’Angelis nel quadro di Italia Sicura. Quell’Unità era basata sulla strategia della prevenzione e ha messo in sicurezza il Bisagno, il Seveso, l’Arno e avrebbe forse evitato l’esondazione di molti fiumi della Romagna. Ma per gelosie e piccinerie personali Conte la chiuse. Avvocato si vergogni: giù dalla torre.