Giuliano Amato controcorrente: “Trump ce lo siamo meritato ma gli argini al trumpismo ci sono”

Giuliano Amato, ex premier e Presidente emerito della Corte costituzionale, ci spinge a pensare controcorrente e a fare un bagno di realismo sul ciclone Trump ma lasciandoci uno spiraglio di speranza che il trumpismo possa essere fronteggiato e superato, anche se non a brevissimo termine. In un’ampia intervista a “La Repubblica” Amato va subito al cuore del problema senza nascondere il suo turbamento per lo sconvolgimento provato dal Presidente americano: “Trump sta travolgendo l’Occidente con la forza impetuosa di un ciclone, ma potevamo prevederlo e soprattutto evitarlo. Ce la siamo voluta. E ora diamoci da fare per uscirne”. L’errore è stato che “i democratici come me – sostiene Amato – hanno sostenuto tutte le battaglie progressiste ma si sono allontanati dagli ideali tradizionali che uniscono la società” ed è qui che “arriva Trump, capace di intercettare l’insoddisfazione fino a diventarne l’interprete chirurgico” e muovendosi da “sovrano assoluto e capriccioso”. Ma “non dobbiamo commettere l’errore di far coincidere gli Stati Uniti con Trump”. La possibilità di superare il trumpismo e di evitare guai irreparabili c’è “con una sola certezza: la sopravvivenza dei valori democratici dipende largamente dall’Europa” a partire da “una difesa e una politica estera comune per sedersi al tavolo del governo del mondo” e recuperando la Gran Bretagna a una difesa comune”. Amato segnala che la politica trumpiana dei dazi “produrrà un’inflazione molta alta”, che la scure sul pubblico impiego sta già suscitando “nuovi malumori”, che c’è il potere delle Corti e che c’è la grande speranza delle nuove generazioni che prendono molto sul serio il cambiamento climatico. L’ex premier è molto critico anche sullo schiacciamento di Trump sulla Russia e osserva: “Ma Trump è sicuro che le concessioni allo zar russo, con l’intento di separarlo dalla Cina, abbiano come effetto il rafforzamento degli Stati Uniti e non il contrario?” Conclusione: “Non dobbiamo scoraggiarci: i tempi lunghi della storia sono dalla nostra parte”. Speriamo che Amato abbia ragione ma che l’alt a Trump arrivi molto prima.