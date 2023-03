Condividi Twitter

Giubileo 2025, al via le gare per accelerare gli investimenti PNRR sul patrimonio culturale di Roma

In qualità di Centrale di Committenza, Invitalia ha pubblicato due procedure di gara dal valore complessivo di oltre 359 milioni di euro per riqualificare, restaurare e migliorare siti ed edifici del patrimonio culturale di Roma e del Lazio in vista del Giubileo 2025. Le offerte scadono il 19 aprile 2023

È corsa contro il tempo per arrivare pronti al Giubileo del 2025. Piazza Navona, villa Borghese, villa Doria Pamphilj, le mura Aureliane: sono solo alcuni degli interventi oggetto delle due procedure di gara per accordi quadro, del valore di oltre 359 milioni di euro, pubblicate da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto del Commissario Straordinario di Governo delegato dal Ministro del Turismo. L’obiettivo è riqualificare, restaurare e migliorare la qualità e la fruibilità di 193 siti ed edifici del patrimonio culturale di Roma e delle province del Lazio in vista del Giubileo 2025. Gli interventi si inseriscono nell’ambito dell’investimento PNRR “Caput Mundi. Next generation EU” (M1C3 I4.3), che mira a valorizzare il patrimonio archeologico, turistico e culturale di Roma e del Lazio creando nuovi percorsi turistici e favorendo anche la fruizione dei luoghi o monumenti “minori”. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 19 aprile 2023. Giubileo 2025, al via le gare da oltre 359 milioni di euro Le due procedure di gara pubblicate da Invitalia, sono: la procedura AQ 1, “Riqualificazione e restauro del patrimonio culturale della città di Roma e delle province del Lazio”, per le categorie di opere OG2, è stata suddivisa in 5 lotti e vale oltre 221,3 milioni di euro; la procedura AQ 2, “Riqualificazione e restauro del patrimonio culturale della città di Roma e Frosinone”, per le categorie di opere (OG2 – OS2A) vale quasi 137,8 milioni di euro ed è suddivisa in 4 lotti. Tutti i lotti sono stati suddivisi in 4 sub-lotti prestazionali relativi alle diverse prestazioni necessarie alla realizzazione delle opere (servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori e servizi di collaudo). Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma di Invitalia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze ai soggetti attuatori degli investimenti PNRR su impulso del Commissario Straordinario di Governo delegato dal Ministro del Turismo all’attuazione dell’investimento.