Giro: Dumoulin si riprende la maglia rosa a Gerusalemme

Secondo, a soli 2″ l’australiano Rohan Dennis (Bmc), terzo il campione europeo Victor Campenaerts (Lotto Fix All). – Froome, caduto in mattinata, arriva 21° – Bene Pozzovivo al 10°posto.

Il protagonista è sempre lui. La prima tappa della 101esima edizione del giro d’Italia va a Tom Dumoulin, che torna ad indossare anche quella maglia rosa che lo ha vestito tante volte.

Il campione del mondo in carica, vincitore del giro già l’anno scorso, ha percorso la crono di Gerusalemme in 12’02”. Secondo, a soli 2″ l’australiano Rohan Dennis (Bmc), terzo il campione europeo Victor Campenaerts (Lotto Fix All).

“Era una crono in cui bisognava prendere fiato e spingere, prendere fiato e dare tutto. Sono contento di vestire ancora la maglia rosa, ma è presto per fare qualsiasi discorso: ci sono tre settimane di dura battaglia, vivo alla giornata”. Questo il primo commento a caldo del ciclista olandese.

Chris Froome, caduto in mattinata durante la ricognizione, arriva 21° e perde 37’’, Esteban Chaves ancora più lontano:40° a 46’’. Fabio Aru è arrivato al 47° posto a 50’’, mentre Miguel Angel Lopez addirittura 61° a 56’’.

Tra gli italiani il migliore è Domenico Pozzovivo, 10° a 27”.