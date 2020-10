Giro d’Italia: Ganna vince la crono ed è la prima maglia rosa

Maddalena Tulanti | 3 Ottobre 2020, 6:49

INTERVISTA a MARIO RAFFAELLI, negoziatore e presidente della prima conferenza di pace sul Nagorno-Karabakh -"Senza una tregua è molto difficile creare le condizioni per una reale e duratura stabilità" della regione che realisticamente non si baserà nè sull'indipendenza nè sulll'autonomia ma su una "terza via" sul modello dell'Alto Adige