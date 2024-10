Giornata del Contemporaneo a Firenze, un progetto polisensoriale per far apprezzare l’arte agli ipovedenti

Il 12 ottobre 2024 in occasione della XX edizione della Giornata del Contemporaneo apre al pubblico il percorso tattile e polisensoriale recentemente sviluppato dal Comune di Firenze, Museo Novecento e MUS.E

Il progetto vede la collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Firenze e il Laboratorio GeCo del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito dei progetti PNRR destinati alla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

Tutti i visitatori potranno quindi avvicinarsi all‘arte del Novecento avvalendosi di strumenti e supporti utili per una fruizione ampliata, con particolare riferimento al tatto e all’udito: sono state infatti realizzate le repliche tattili di alcuni capolavori del museo.

I temi della mostra

Ogni opera è rappresentativa delle principali tematiche delle collezioni, dalla natura morta al paesaggio, dai nudi ai ritratti; tra gli artisti si annoverano Giorgio Morandi, Arturo Martini, Marino Marini, Fortunato Depero, Ottone Rosai. Ciascuna replica scultorea ha previsto l’impiego di materiali e finiture affini agli originali, mentre i dipinti sono stati interpretati in chiave tridimensionale utili a un’esplorazione tattile. Inoltre, per favorirne una migliore comprensione, sono stati sviluppati contenuti testuali e uditivi complementari.

Tutti gli strumenti polisensoriali sono disponibili stabilmente nel percorso museale e in occasione della Giornata del Contemporaneo il 12 ottobre sarà possibile prendere parte a una speciale visita guidata – alle 16:30, prenotazione obbligatoria – che all’esperienza polisensoriale affiancherà una specifica narrazione. Inoltre presenti supporti di orientamento e di percorso (mappe tattili, percorsi podotattili) e un palinsesto di contenuti digitali fruibili sia in loco (tramite QR code) sia in remoto (dal sito web del museo), fra cui audiodescrizioni e video con sottotitoli e in LIS, oltre a un vademecum di orientamento e di accoglienza per tutti i pubblici.

La prenotazione alla visita speciale è obbligatoria oppure telefonare a: 055-2768224

Partner del progetto, oltre all’Unione Italiana ciechi e ipovedenti e all’Università di Firenze già citati: Ente Nazionale Sordi di Firenze, Habilia Associazione Paratetraplegici e disabili motori di Firenze, Associazione L’abilità, Tactile Studio Paris.