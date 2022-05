Gioielli JAR di Ann Getty in asta da Christie’s

Venti gioielli JAR dalla collezione di Ann Getty saranno offerti come uno dei principali momenti salienti dell’asta dal vivo di Magnificent Jewels l’8 giugno presso Christie’s New York

Questo gruppo di gioielli JAR di Ann Getty costituiscono la più importante collezione privata di opere del designer visionario Joel Arthur Rosenthal ad apparire all’asta. Il gruppo dovrebbe raggiungere nella regione di $ 1 milione. Prima della vendita, oggetti selezionati saranno esposti a Ginevra e Hong Kong, seguiti da una mostra da Christie’s a New York a giugno. Evocativi del design del 18° e 19° secolo, traggono ispirazione dall’architettura storica, dai tessuti intricati, dall’arte e dalla natura e sono spesso definiti dalla loro squisita tavolozza di caratteristici pavé di pietre. Dalla spilla giglio incastonata di diamanti e gemme che ricorda una sublime vetrata medievale, alla spilla Zebra in agata scolpita ornata da un copricapo reale, la collezione di gioielli JAR di Ann Getty cattura perfettamente i primi anni di design dell’artista e esplorazione e include splendidi esempi dei suoi temi creativi più importanti.

I punti salienti di Twelve Jewels di JAR includono le spille “Shell” e “Tulip”, acquistate da JAR rispettivamente nel 1990 e nel 1991 e successivamente prestate dalla signora Getty per tutte e tre le mostre. La conchiglia combina rubini e spinelli di varie dimensioni che evocano il paesaggio liscio ma diversificato del fondo dell’oceano. La spilla a tulipano pappagallo presenta rubini sfaccettati più piccoli, diamanti e granati verdi che insieme creano una brillantezza realistica, come se il fiore fosse stato appena strappato dalla terra. I gioielli magistralmente realizzati da JAR sono amati dai collezionisti come opere d’arte scultoree.

Ann Getty è nata nel 1941, figlia di contadini del nord della California. Ha studiato biologia e antropologia all’Università della California, Berkeley, che ha portato a una passione per tutta la vita per l’esplorazione scientifica e culturale in tutto il mondo che ha plasmato la sua squisita collezione di gioielli in modi sottili e personali: La spilla Tulip è un cenno all’eredità olandese della signora Getty – La spilla Zebra evoca i suoi numerosi scavi antropologici in tutta l’Africa. La spilla Fleur-de-Lys è una testimonianza del suo rispetto per gli artigiani e gli artigiani. Ci sono molti pezzi ispirati alla flora, tra cui altre spille, orecchini e collane che alludono al suo amore per la botanica e ai giardini di sua madre. La signora Getty ha riconosciuto e condiviso l’apprezzamento del signor Rosenthal per il design storico, la natura, i tessuti e l’arte, diventando una delle prime mecenate del suo lavoro. La sua collezione di gioielli riflette la sua curiosità intellettuale e il suo viaggio come designer colta e fantasiosa. Tour e mostra pubblica Ginevra: 6-10 maggio Hong Kong: 22-24 maggio New York: 3-7 giugno

Immagine di copertina: Spilla “Parrot Tulip” JAR multi-gemma, diamanti e lacca di Ann Getty Disegnato come un tulipano pappagallo, rubini rotondi, zaffiri rosa, granati verdi, tormaline verdi e diamanti, lacca nera, oro giallo e rosa 18 carati (marchio francese) e argento, 1990, firmato JAR Paris Stima: $ 200.000-300.000 Foto ©Christie’s Images Limited 2022