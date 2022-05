Gioielleria e oggettistica Cartier da Christie’s Ginevra, sempre più “moda” anche nell’uomo

Una collezione privata di preziosi e oggetti Cartier è offerta da Christie’s Ginevra fino al 18 maggio. Cresce la tendenza delle spille anche come accessorio moda uomo

Se la gioielleria e l’orologeria come ogni altro prezioso d’epoca godono in questo periodo di un forte interesse, non di meno gli oggetti di designer noti e maison importanti stanno interessando il collezionismo, visto la presenza maggiore di oggetti in asta a prezzi ancora accessibili. Un mercato in crescita? Dipenderà dalle mode, ma al momento sembra proprio di si.

Nella gioielleria, un grande ritorno per le spille sempre più presenti come accessorio moda, lo si è ben visto al Gala MET dove ogni celebrities indossavano spille di diamanti e pietre preziose su giacche, una tendenza che conquista sia il pubblico femminile che maschile, oggetti riconducibili alle più note Maison.

Da segnalare In questa asta Christies Geneve diversi lotti della Maison Cartier provenienti da collezioni private, tra cui: un orologio da borsa in arte deco.

Movimento meccanico, zaffiri cabochon, quadrante bianco, oro giallo 18k (marchio francese), 1928, firmato Cartier sul quadrante, marchio del produttore (Edmond Jaeger, parzialmente indistinto), numerato

Una bottiglia profumo in agata e smalto inizio XX secolo, Stima CARTIER CHF 10.000 – CHF 15.000

Bottiglia di agata, smalto verde guilloché, diamanti taglio antico, oro giallo 18 carati (marchio francese), 1910 circa, marchio del produttore (Césard & Sthummer); due diamanti carenti Dimensioni/dimensioni: 7,7 x 5,5 x 3,3 cm

Un Vide-poche in nefrite e oro, stima CHF 8.000 – CHF 12.000

Pannelli in nefrite, oro giallo 18k (marchio francese), 1925 circa, firmati Cartier, Parigi, Londres, New York, numerati, cassa Cartier rossa

Un portasigarette in art deco in smalto e oro, Stima CHF 9.000 – CHF 13.000

Smalto nero, oro giallo, 1926, firmato Cartier Paris, Londres, New York, numerato

Cornice in arte deco in nefrito, smalto e oro, Stima CHF 13.000 – CHF 16.000

Pannello circolare in nefrite, smalto bianco, oro giallo 18k (marchio francese), 1910 circa, firmato Cartier Paris

SPILLA CARTIER IN CRISTALLO DI ROCCA, SMALTO E DIAMANTI Stima CHF 8.000 – CHF 12.000 CARTIER ART DECO SPILLA CON ACQUAMARINA E DIAMANTI Stima CHF 10.000 – CHF 15.000 CARTIER SPILLA A DOPPIA C IN SMALTO E ORO PRIMI XX SECOLO Stima CHF 1.000 – CHF 1.500 SPILLE CARTIER

In copertina: cornice in Art Deco in giada, diamanti e oro che presenta una stima di CHF 15.000 – CHF 25.000.