Gioielleria e lusso tra moda e investimento di un mercato in forte crescita

Un momento magico per la gioielleria e per ogni altro bene di lusso. Cataloghi mozzafiato per tutte le case d’asta internazionali ma anche nazionali e che a dicembre presenteranno il meglio di quanto raccolto durante l’anno.

Gioielli raffinati, d’epoca e firmati sono la chiave di un interesse che sta crescendo in tutto il mondo. Ma anche oggetti moderni griffati e particolarmente costosi. Le case d’asta lo hanno ben capito che questo è il momento del lusso e competono con cataloghi davvero molto “brillanti”. Una tendenza momentanea? non si direbbe. Oggetti da indossare ma meglio, sembra più un nuovo asset class di investimento a medio e lungo periodo visto che le cifre non sono poi cosi vantaggiose per una ricollocazione a breve sul mercato.

Un esempio davvero speciale è l’asta di Phillips a New York “live” il 6 dicembre e online dal 2 all’8 dicembre. Con oltre 120 lotti vede pezzi firmati da JAR, Flato, Bulgari, Cartier e altri. La vendita comprende anche gioielli di eccezionale provenienza, molti dei quali vengono messi all’asta per la prima volta. Alcuni esempi: JAR: un paio di polsini con diamanti colorati, diamanti e oro rosa Ogni bracciale affusolato cilindrico disegnato come un pizzo composto da oro rosa incastonato con diamanti colorati fantasia con un peso totale approssimativo di oltre 100 ct., firmato JAR Paris. In mostra: Metropolitan Museum of Art, Jewels by Jar, 2013-2014.

Stima $ 300.000 – 500.000 CARTIER

Un pendeloque di diamanti, onice e platino e una collana/bracciale convertibile francese in diamanti e platino Un importante ciondolo pendeloque dell’era Art Déco di oltre 15 cm di lunghezza, con diamanti a taglio fantasia squisitamente selezionati incastonati in montature articolate al centro del ciondolo e alla frangia, sormontati da un anello in onice intagliato e una clip incastonata di diamanti. Il ciondolo accompagnato da un sautoir convertibile, francese non firmato, con possibilità di essere indossato a due lunghezze di collana, o come bracciali, pendente firmato Cartier.

Stima $ 300.000 – 500.000 FLATO

Un braccialetto di smeraldi intagliati, diamanti e platino Un braccialetto estremamente raro che centra un antico smeraldo colombiano intagliato di forma esagonale, di circa 200 ct., incastonato in un bracciale con diamanti incastonati in ciottoli, firmato Flato.

Stima $ 300.000 – 500.000 CHOPARD

Una collana di diamanti colorati, diamanti e oro bicolore Una collana su misura composta da quattro barre incastonate a pavé che sostengono file di diamanti gialli a forma di pera articolati, che passano a file di diamanti gialli briolette, firmata Chopard.

Stima $ 300.000 – 500.000 GUCCI

Una borsa da sera con diamanti e oro La cassa in oro goffrato coccodrillo accentuata da due linee a zig-zag di diamanti, che si apre su uno specchio e interno foderato, con un anello incernierato per aggiungere catena o nappa, firmata Gucci.

Stima $ 20.000 – 30.000 SALVADOR DALÍ PER PIAGET

Un moderno orologio da polso da donna “Dalí d’or” in oro Un orologio da polso in oro 18 carati con maglie strutturate graduate che terminano con una moneta in oro 22 carati firmata S. Dalì, con quadrante centrale, firmato e numerato Piaget. Stima $ 10.000 – 15.000 La vendita online include inoltre una vasta selezione di gioielli da uomo – anche questo un settore nuovo per la gioielleria/design- insieme a pezzi di Buccellati, Vhernier, Pomellato, Cartier e Tiffany, tra gli altri designer contemporanei. Immagine di copertina: ATTRIBUITO A KUTCHINSKY Collana/bracciale Sautoir in oro bianco e cristallo di rocca con acquamarina