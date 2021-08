Gino Strada: addio al fondatore di Emergency

Se n’è andato all’età di 73 anni, mentre si trovava in vacanza in Normandia – Dal 1994 la sua associazione umanitaria ha curato 11 milioni di persone

L’Italia dice addio a Gino Strada. Il fondatore di Emergency è deceduto venerdì, all’età di 73 anni, mentre si trovava in vacanza in Normandia. Secondo quanto si è appreso da fonti vicine alla famiglia, soffriva di problemi di cuore.

“La notizia ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore”, è stato il primo commento di Rossella Miccio, presidente di Emergency.

Nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 1948, dopo essere stato chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in Afghanistan e in Somalia, il 15 maggio del 1994 Strada fondò a Milano con la moglie Teresa Sarti l’associazione umanitaria italiana Emergency, che negli anni ha lavorato in 18 Paesi curando circa 11 milioni di persone, vittime delle guerre e della povertà.

Nei mesi scorsi il nome di Strada era stato proposto come commissario alla Sanità in Calabria.

Noto per la sua indole poco incline al compromesso e ai giri di parole, il fondatore di Emergency ha spesso usato parole forti per criticare i governi italiani, ma anche la corruzione nella sanità, la gestione dell’immigrazione, l’attività dell’Unione Europea, il commercio delle armi e gli interessi economici dietro le guerre.