Ginnastica Mentale per un Cervello Vincente. Esercizio numero 30: “30 e lode”

Trenta esercizi, trenta settimane insieme. Ecco allora l’esercizio giusto per essere in grado di riorganizzare al meglio le informazioni a disposizione per raggiungere un determinato obiettivo

Per festeggiare il 30° esercizio pubblicato su FIRSTonline utilizzeremo i numeri per allenare diverse abilità razionali che entrano in gioco quando dobbiamo risolvere dei problemi della vita quotidiana. Molte volte è necessario riorganizzare in modi diversi le informazioni a nostra disposizione per raggiungere un determinato obiettivo. A volte serve combinare in modo logicamente diverso i punti del problema per risolverlo in modo alternativo.

Trenta puntate, trenta settimane, più di sette mesi della rubrica “Ginnastica Mentale” per un “Cervello Vincente” frutto della collaborazione di FIRSTonline con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana, l’associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle attività mentali. Ogni domenica viene proposto su FIRSTonline un esercizio di ginnastica mentale che stimola abilità mentali diverse. Nel banner a destra della nostra home page oppure qui sono raggruppati tutti gli esercizi già pubblicati, che hanno stimolato ogni volta una abilità diversa del nostro cervello.

Al via i corsi di Ginnastica Mentale di Assomensana

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Ginnastica Mentale di Assomensana, una vera e propria palestra per mantenere a un livello ottimale l’agilità, la flessibilità e le prestazioni del cervello. I corsi iniziano a ottobre e si svolgono per un’ora e mezza una volta a settimana. All’inizio e alla fine viene proposto un test per valutare i livelli di efficienza prima e dopo il corso. Per maggiori informazioni: segreteria@assomensana.it

Ricordiamo le regole di base

Per ogni esercizio vi verrà indicato:

quali funzioni cognitive stimola

a che cosa serve nella vita di tutti i giorni

la consegna per svolgere l’esercizio

quanto dev’essere il tempo di esecuzione

come calcolare il punteggio

il traguardo per un punteggio ottimale

come renderlo più potenziante

quali varianti adottare per continuare a farlo

Esercizio di ginnastica mentale numero 30: “30 e lode”

Questa settimana proponiamo l’esercizio “30 E LODE” per la rubrica “Il Cervello Vincente” che sviluppa e potenzia le seguneti abilità mentali: Logica, Concentrazione, Calcolo, Flessibilità mentale, Pianificazione

Consegna: Trovare cinque numeri che combinati tra loro con le quattro operazioni matematiche – addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione – diano come risultato il n. 30. Esempio: 30 x 2 + 65 – 5 : 4 = 30. => (30×2) + (65-5) : 4= 30

Tempo di esecuzione: 180 secondi.

Punteggio: 50 punti per ogni sequenza.

Traguardo: Totalizzare almeno 100 punti in 180 secondi.

Potenziamento: Effettuare il calcolo con numeri che contengono un decimale.

Varianti: Fare le operazioni per ottenere il n. 50 o 70 o 100, ecc.

Invito: Scrivi nei commenti il tuo risultato