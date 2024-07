Ginnastica Mentale per un Cervello Vincente. Esercizio numero 21: le “Parole numeriche”

Un aiuto alla concentrazione e al reperimento rapido delle parole che ci servono viene da questo divertente esercizio: le parole, possono essere numeri?

Le parole vengono dette in modo automatico, le esprimiamo senza pensare a come sono scritte. Se diciamo la parola “aiuola” per esempio, non ci viene in mente che sia una parola panvocalica, ossia che contiene tutte le vocali, ma la pensiamo in base a ciò che rappresenta. Certamente questa modalità di espressione del linguaggio è necessaria per essere veloci ed efficienti. Tuttavia, fermarsi ad analizzare la composizione delle parole può aiutare sia la concentrazione sia a ricordarle meglio, ma anche a trovarne altre simili per ampliare la disponibilità di parole nel nostro vocabolario che usiamo comunemente quando parliamo.

Siamo alla ventunesima puntata della rubrica “Ginnastica Mentale” per un “cervello vincente”, frutto della collaborazione di FIRSTonline con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana, l’associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle attività mentali. Ogni domenica viene proposto su FIRSTonline un esercizio di ginnastica mentale che stimola un’abilità mentale diversa. Nel banner a destra della nostra home page oppure qui sono raggruppati tutti gli esercizi già pubblicati, che hanno stimolato ogni volta una abilità diversa del nostro cervello.

Ricordiamo le regole di base

Per ogni esercizio vi verrà indicato:

quali funzioni cognitive stimola

a che cosa serve nella vita di tutti i giorni

la consegna per svolgere l’esercizio

quanto dev’essere il tempo di esecuzione

come calcolare il punteggio

il traguardo per un punteggio ottimale

come renderlo più potenziante

quali varianti adottare per continuare a farlo

Esercizio di ginnastica mentale numero 21: Le “Parole numeriche”

Questa settimana proponiamo un esercizio per la rubrica “Il cervello vincente” che sviluppa e potenzia le seguenti abilità mentali: linguaggio, concentrazione e velocità di elaborazione. Per allenare l’abilità di analizzare le parole e migliorare propongo l’esercizio che ho chiamato “parole numeriche”. Se pensate che non ce ne siano molte, sappiate che le sole parole che contengono il numero “due” sono quasi 200!

Consegna: Trovare 10 parole che contengono al loro interno un numero in qualsiasi posizione. Esempio: Duello, Quattrocchi, Turnover, ecc. Non vale scrivere i numeri come: quattrocento, trentatré, ecc.

Tempo di esecuzione: 180 secondi.

Punteggio: 10 punti per ogni parola.

Traguardo: Totalizzare almeno 100 punti in 180 secondi.

Potenziamento: trovare almeno tre parole con ciascun numero in meno di 180 sec.

Varianti: Trovare parole che contengono due numeri.

Invito: Scrivi nei commenti le parole numeriche che hai trovato