Gentiloni attacca Amazon sui braccialetti ai lavoratori

Il Premier stigmatizza senza mezzi termini i braccialetti che Amazon impone ai lavoratori per controllare movimenti e merci nei suoi stabilimenti: “La sfida del lavoro si vince sulla qualità, non con i braccialetti” – L’azienda si difende

“È facile declamare sui temi del lavoro, ma la sfida è il lavoro di qualità, non il lavoro con il braccialetto”. Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, commenta la decisione di Amazon intervenendo a Roma alla Città dell’altra Economia, al fianco del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il colosso americano ha brevettato un braccialetto elettronico capace di monitorare con precisione i movimenti delle mani dei lavoratori, vibrando per guidarle nella giusta direzione e di fatto controllando tutti i loro movimenti. “L’orizzonte della nostra prossima stagione di riforme deve essere il lavoro e la crescita inclusiva”, ha detto ancora Gnetiloni.

Le critiche del capo del Governo italiano hanno suscitato la reazione di Amazon. “In tutti i Paesi in cui operiamo rispettiamo in maniera rigorosa tutte le regolamentazioni in materia di lavoro – si legge in una nota – I brevetti impiegano anni per essere approvati e non necessariamente riflettono gli sviluppi attuali che stanno avendo i nostri prodotti e servizi. Negli ultimi 20 anni abbiamo introdotto diverse innovazioni tecnologiche per supportare i nostri dipendenti durante il loro lavoro e rendere i processi più semplici ed efficaci”.